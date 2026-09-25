여자 세팍타크로 팀레구, 태국에 져 은메달…3회 연속 준우승

태국에 0-2 패배…태국은 AG 5연속 우승

이미지 확대 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 패하고 은메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 나고야 연합뉴스

세줄 요약 여자 팀레구 결승 태국에 0-2 패배, 은메달 획득

2018·2022 이어 3회 연속 준우승 기록

태국, 2010년부터 5회 연속 우승 달성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 여자 세팍타크로 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 팀레구에서 은메달을 획득했다.한국 여자 세팍타크로 대표팀은 25일 일본 나고야 미즈호공원 체육관에서 열린 대회 여자 팀레구 결승에서 태국에 0-2로 패해 2위로 여정을 마무리했다. 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 이 종목 3회 연속 은메달이다.태국은 이날 승리로 2010 광저우 대회부터 이번 대회까지 여자 팀레구 5회 연속 우승을 달성했다.팀레구는 3명으로 구성된 레구가 차례로 경기를 치르는 단체전이다. 이번 대회에는 한국, 태국, 일본, 인도네시아 등 4개국이 출전했다.한국은 예선에서 2승 1패로 2위에 올라 준결승에 진출했다. 이어 인도네시아를 레구 점수 2-0으로 꺾고 결승에 올랐지만, 예선에서 0-3으로 졌던 태국을 결승에서도 넘지 못했다.한예지(부산환경공단)·이민주(부산환경공단)·최지나(경북도청)가 출전한 첫 번째 레구에서 한국은 태국과 접전을 펼쳤으나 패했다. 김세영(충남체육회)·배한울(인천시체육회)·위지선(인천시체육회)이 나선 두 번째 레구에서도 패배하며 한국의 은메달이 확정됐다.김임훈 기자