스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘9번째 金’ 카누 남 카약 4인승 500m 우승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/24/20260924800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 14:29 입력 2026-09-24 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 카누, 남자 카약 4인승 500m 우승…한국 9번째 金한국 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규가 24일 일본 아이치 미요시 호수 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 남자 카약 4인승 500m에서 금메달을 따낸 후 국기에 대한 경례를 하고 있다. 대한카누연맹 제공 이미지 확대 카누, 남자 카약 4인승 500m 금메달한국 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규가 24일 일본 아이치 미요시 호수 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 남자 카약 4인승 500m에서 금메달을 따낸 후 기념촬영을 하고 있다. 대한카누연맹 제공 이미지 확대 카누, 남자 카약 4인승 500m 금메달한국 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규가 24일 일본 아이치 미요시 호수 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 남자 카약 4인승 500m에서 금메달을 따낸 후 기념촬영을 하고 있다. 대한카누연맹 제공 한국 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규가 24일 일본 아이치 미요시 호수 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 남자 카약 4인승 500m에서 금메달을 따낸 후 국기에 대한 경례를 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한국 카누팀이 메달을 획득한 종목은 무엇인가? 남자 카약 4인승 500m 남자 카약 2인승 1000m