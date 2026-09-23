“‘북한?’ 말 똑바로 다시 하라” 발끈한 北, ‘조선’ 정정에도 답변 거부 [이슈픽]

아시안게임 역도 첫 금메달 리성금 기자회견

韓기자 ‘북한’ 언급에 北 관계자 “다시 말하라”

‘조선민주주의인민공화국’ 사용 요구해온 北

이미지 확대 23일(현지 시간) 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49kg급 시상식에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 인사하고 있다. 오른쪽 두번째는 북한 김일국 체육상. 2026.09.23. 뉴시스

이미지 확대 23일(현지 시간) 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49kg급 시상식에서 북한 응원단이 금메달을 획득한 리성금을 응원하고 있다. 2026.09.23. 뉴시스

이미지 확대 23일(현지 시간) 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49kg급 결승전, 북한 리성금이 용상 121kg 바벨을 들어 올리고 있다. 2026.09.23. 뉴시스

세줄 요약 북한, 기자회견서 ‘북한’ 호칭에 강한 반발

한국 기자가 ‘조선’으로 정정해도 답변 거부

공식 국호 사용 요구와 호칭 신중론 확산

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2026 아이치·나고야 아시안게임에서 첫 금메달을 따낸 북한이 공식 기자회견에서 한국 취재진이 사용한 ‘북한’이라는 호칭에 민감한 반응을 보였다. 한국 기자가 표현을 ‘조선’으로 바꿔 다시 질문했지만 북한 측은 끝내 답변하지 않았다.23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 역도 여자 49㎏급 메달리스트 기자회견에는 이날 세계기록을 세우며 금메달을 획득한 리성금이 참석했다.이 자리에서 한 한국 기자가 북한의 첫 금메달과 관련한 소감을 묻는 과정에서 ‘북한’이라는 표현을 사용하자, 북한 대표팀 관계자는 질문을 끊으며 “말을 똑바로 다시 하십시오”라고 말했다.기자는 이후 ‘북한’이라는 표현을 ‘조선’으로 바꿔 같은 취지의 질문을 다시 했다. 그러나 북한 측은 해당 질문에 답변하지 않았다.북한 측은 이번 대회를 앞두고 자국을 지칭하는 명칭에 민감한 반응을 보여 왔다.대회 현장에서는 북한 선수단을 소개하거나 호명할 때 ‘북한’이나 ‘노스 코리아(North Korea)’ 대신 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 공식 국호가 사용되고 있는 것으로 전해졌다.앞서 재일본조선인총연합회(조선총련) 산하 체육단체는 대회 개막을 앞둔 지난 12일 기자회견을 열고 일본 언론에 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 공식 국호를 사용해 달라고 요청했다.당시 조선총련 측은 정식 국호를 사용하는 것이 “선수의 존엄을 지키는 중요한 첫걸음”이라고 강조했다.북한이 이처럼 호칭에 민감하게 반응하는 배경에는 최근 남북 관계에 대한 북한의 인식 변화도 영향을 미친 것으로 분석된다.북한 김정은 국무위원장은 남북 관계를 더 이상 같은 민족 간 관계가 아닌 적대적인 두 국가 관계로 규정하는 기조를 이어가고 있다. 이에 따라 한국을 지칭하는 표현과 남북 관계를 설명하는 방식에서도 기존과 다른 태도를 보이고 있다.아시안게임을 취재하는 한국 기자들도 북한 선수들이 참가한 경기의 공식 기자회견에서 호칭을 신중하게 선택하는 분위기다.일부 취재진은 질문 과정에서 북한을 직접 지칭하지 않거나 ‘공화국’ 등으로 표현을 바꿔 사용하는 것으로 전해졌다.한편 이날 금메달을 목에 건 리성금은 세계기록을 세우고 우승한 소감을 묻는 질문에 “나는 조국을 사랑한다”며 “오늘 이 경기대회를 위해서 나의 작은 두 어깨 위에 조국을 떠올리고 싶었다”고 조국에 대한 애정을 강조했다.우승 비결에 대해서도 “나 본인이 뛰어나서가 아니다. 조국과 인민이 나에게 부여해 준 믿음, 기대를 안고 내가 오늘 경기장, 무대에 나섰기 때문”이라며 영광을 조국에 돌렸다.이보희 기자