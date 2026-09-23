만루포 2방 터뜨린 한국 야구, 태국 꺾고 조1위로 슈퍼라운드 진출...AG 5연패 향해 순항

세줄 요약 만루홈런 2방 앞세운 태국전 대승

한국, 18-1 5회 콜드게임 조 1위 확정

오원석 호투와 타선 폭발로 3연승

이미지 확대 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 오카자키 연합뉴스

이미지 확대 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 오카자키 연합뉴스

이미지 확대 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 그라운드를 달리고 있다. 오카자키 연합뉴스

이미지 확대 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회초 한국 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 오카자키 연합뉴스

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류지현호가 아시안게임 5연속 금메달을 향해 거침없는 발걸음을 이어갔다.류지현 감독이 이끄는 한국 야구국가대표팀이 23일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 B조 3차전에서 박재현(KIA 타이거즈)과 박준순(두산 베어스)의 만루홈런 2방을 앞세워 태국을 18-1 5회 콜드게임으로 완파했다.1차전에서 대만을 5-0으로 격파한 한국은 22일 홍콩을 13-0 7회 콜드게임으로 누른데 이어 태국까지 가볍게 꺾어 쾌조의 3연승을 달리며 조1위로 슈퍼라운드에 진출했다. 한국은 25일과 26일 A조 1, 2위와 슈퍼라운드를 갖는다. 슈퍼라운드 상위 2개 팀이 27일 결승전에서 금메달을 가리게 된다.1회부터 홈런포가 펑펑 터졌다. 1사 2, 3루서 노시환(한화 이글스)이 우익수 희생플라이로 선취점을 뽑았고 이후 타석에 들어선 문보경(LG 트윈스)이 오른쪽 담장을 넘기는 투런 홈런을 작열했다. 2회엔 이재현(삼성 라이온즈), 김건희(키움 히어로즈), 정준재(SSG 랜더스)가 연속안타를 터뜨리며 무사 만루를 만들자 박재현이 우월 그랜드슬램을 쏘아올렸다. 불붙은 방망이는 3회에도 식지 않았다. 이재현이 볼넷으로 걸어나간 뒤 김건희, 정준재, 박재현이 또다시 연속 안타를 터뜨리며 3점을 추가했다.4회엔 한국의 화력이 정점을 찍었다. 박준순과 문현빈의 연속안타, 이재현의 희생타, 정준재와 김도영의 적시타가 정신 없이 이어지며 스코어는 14-0까지 벌어졌다. 타자일순한 뒤 4회에만 두 번째 타석에 들어선 박준순이 왼쪽 담장을 넘기는 만루홈런을 터뜨렸다.스코어는 18-0으로 5회까지 15점차 이상의 콜드게임 규정을 훌쩍 넘어섰다. 5회 2사 1루에서 중견수 김지찬(삼성)이 뜬공을 놓치면서 1실점했지만 대세에 영향을 주지 못했다.선발 오원석은 4이닝 동안 1피안타 7탈삼진 무4사구 무실점으로 호투해 승리투수가 됐고 5회 마운드를 넘겨받은 배찬승(삼성)이 1이닝을 1피안타 1실점(비자책점)으로 틀어막았다.류 감독은 경기 종료 후 “대표팀 소집 전에 세웠던 계획대로 조별리그를 마쳤다. 휴식일인 내일 컨디션을 잘 끌어올려서 남은 슈퍼라운드 일정을 준비하겠다”고 밝혔다. 그는 “국제대회에선 저녁 경기를 치른 뒤 낮 경기를 하는 것이 자연스럽다. 경기를 일찍 끝냈으니 (내일) 추가 훈련을 하면서 컨디션을 점검하겠다. 대회 조직위원회가 훈련장을 사용할 수 있게 해줬다”고 덧붙였다. 대표팀은 휴식일인 24일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 약 한 시간 동안 훈련을 하면서 슈퍼라운드를 준비할 계획이다.류 감독은 “슈퍼라운드와 메달 결정전에 나설 투수들은 어느 정도 결정했다. 누가 나서는지는 밝힐 수 없지만 모두 컨디션이 좋다”고 자신있게 말했다.박현진 기자