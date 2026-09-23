한국 승마 12년만에 메달…종합마술 단체전 동메달

1위 태국·2위 일본…전날 5위에서 뒷심 발휘

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 승마 대표팀 이동화. 대한체육회 제공

세줄 요약 한국 승마, 아시안게임 12년 만의 메달 획득

종합마술 단체전 143.50점으로 3위 안착

크로스컨트리 선전으로 순위 끌어올림

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한국 남자 승마 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 12년 만에 메달을 목에 걸었다.강한수·이동화·김형호·박흥수 4인의 승마 대표팀은 23일 일본 도쿄 세타가야구 승마공원에서 열린 승마 종합마술 단체전에서 143.50점으로 3위에 안착했다. 한국이 아시안게임 승마에서 메달을 거머쥔 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다.이날 태국은 109.90점으로 금메달을, 일본은 115.20점으로 은메달을 차지했다.승마 종합마술 종목은 마장마술·장애물·크로스컨트리 3개 경기로 구성되며, 감점이 적을수록 순위가 높다. 단체전은 출전 선수 4명 중 상위 3명의 성적을 더해 경쟁한다.전날 마장마술에서 107.40점으로 5위에 안착한 한국은 장애물 경기에서 123.20점으로 순위를 유지했다. 하지만 크로스컨트리에서 높아진 경기력으로 3위로 순위를 끌어올렸다.김임훈 기자