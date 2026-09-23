안세영만 해냈다...배드민턴 여자 단체전, 일본에 역전패하며 동메달

세줄 요약
- 안세영, 야마구치 꺾고 선취점 확보
- 복식·단식 연패로 일본에 흐름 내줌
- 여자 단체전 1-3 패배, 동메달 확정
안세영(세계 1위)만 제몫을 해냈다. 동료들이 줄줄이 일본에 무너지면서 한국 여자 배드민턴의 아시안게임 단체전 2연패도 무산됐다.
한국은 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승전에서 일본에 1-3으로 졌다. 지난 대회에 이어 2회 연속 금메달을 노렸지만, 동메달에 만족해야 했다.
시작은 좋았다. ‘필승 카드’ 안세영이 1번 단식 주자로 나서 개인전 결승 후보 중 한 명인 세계 3위 야마구치 아카네를 2-1(21-9 18-21 21-11)로 물리쳤다. 안세영은 야마구치와의 최근 8차례 맞대결에서 전승을 이어갔다.
다만 비교적 손쉬웠던 첫 게임에 비해 2게임은 야마구치의 거센 반격에 밀리며 안세영이 고전했다. 결국 2게임을 내준 안세영은 3게임에서 야마구치를 따돌리는 데 성공했다.
하지만 1단식 이후부터는 한국이 일본에 밀리기 시작했다. 두 번째 주자로 여자 복식 세계 2위 이소희-백하나 조가 출격했지만 3위 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유 조에 0-2(15-21 19-21)로 무너졌다.
세 번째 단식에서는 심유진(16위)이 미야자키 도모카(7위)에게 0-2(15-21 14-21)로 덜미를 잡혔고, 4복식에선 김혜정-정나은 조가 이와나가 린-나카니시 기에(7위) 조에 0-2(20-22 16-21)로 무릎을 꿇었다.
남자 대표팀은 전날 열린 단체전 8강에서 중국에 2-3으로 패하며 메달 사냥에 실패했다.
박성국 기자
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