여자 사격 10m 공기권총 단체전 은메달...추가은 개인전 1위 결선 진출

추가은, 개인전 아시안게임 신기록 경신…581점

이미지 확대 추가은이 23일 일본 도요타 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 개인전 결선에 입장하고 있다. 도요타 뉴스1

세줄 요약 한국 여자 사격, 10m 공기권총 단체전 은메달 획득

추가은·김보미·오예진 합계 1735점, 중국에 이어 2위

추가은 개인전 본선 582점, 신기록으로 1위 결선 진출

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한국 사격이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 10m 공기권총 단체전에서 ‘은빛 탄환’으로 과녁을 꿰뚫었다.한국 추가은(임실군청)·김보미(부산시청)·오예진(IBK기업은행)은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 여자 10ｍ 공기권총 개인전 본선 겸 단체전에서 은메달을 기록했다. 금메달은 1735점을 올린 중국에, 동메달은 1719점을 올린 베트남에 돌아갔다.이로써 한국은 김병희·김윤미·이호림이 금메달을 합작한 2010년 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 다시 메달을 거머쥐었다.개인전에서는 추가은이 582점으로 아시안게임 본선 신기록을 세우며 전체 1위로 결선에 올랐다. 2022년 항저우 아시안게임에서 중국의 자오난과 장란신이 세운 581점의 기록을 경신했다.2024 파리 올림픽 금메달리스트인 오예진은 이날 574점으로 12위에 머무르며 결선에 오르지 못했다.추가은은 이날 낮 12시 30분에 예정된 여자 10m 공기권총 개인전에서 금메달에 도전한다.김임훈 기자