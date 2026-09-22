스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] 북한 다이빙 선수단, 나리타공항 도착 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/22/20260922800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-22 16:43 입력 2026-09-22 16:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 나리타공항 도착한 북한 다이빙 선수단제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다. 재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 2026.9.22 평양 조선신보 연합뉴스 이미지 확대 나리타공항 도착한 북한 다이빙 선수단제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다. 재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 2026.9.22 평양 조선신보 연합뉴스 이미지 확대 나리타공항 도착한 북한 다이빙 선수단제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다. 재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 2026.9.22 평양 조선신보 연합뉴스 이미지 확대 나리타공항 도착한 북한 다이빙 선수단제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다. 재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 2026.9.22 평양 조선신보 연합뉴스 이미지 확대 나리타공항 도착한 북한 다이빙 선수단제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다. 재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 2026.9.22 평양 조선신보 연합뉴스 제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다.재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 북한 선수단이 참가하는 경기 종목은? 다이빙 수영