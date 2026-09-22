5연패 도전하는 이민성호, 결승까지 일본·우즈벡 안 만난다

세줄 요약 사우디 2-0 제압, 조 1위 확정

8강 상대는 베트남, 일본·우즈벡 회피

신민하·김명준 연속 헤더골

이미지 확대 신민하 헤더 선제골! 2일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 헤더슛으로 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.9.22 나고야 연합뉴스

이미지 확대 한국축구, 사우디전 승리 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.22 나고야 연합뉴스

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아시안게임 5회 연속 우승에 도전하는 이민성호가 결승행 꽃길로 들어섰다. 조별리그 2경기를 모두 승리로 장식하면서 우승컵을 다투는 일본과 우즈베키스탄을 결승 전에는 만나지 않는다.이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 남자 축구대표팀은 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 2차전에서 사우디아라비아를 2-0으로 제압하며 2전 전승으로 조 1위를 확정했다. D조 1위로 8강에 오른 한국은 25일 같은 경기장에서 C조 2위 베트남과 준결승 진출을 다툰다.애초 한국과 사우디아라비아는 같은 조 경쟁 상대인 카타르에 모두 이기면서 일찌감치 8강 진출은 결정했으나 이날 조 1위 결정전이 관건이었다. 이날 앞서 열린 C조 경기에서 우승 후보군으로 분류되는 우즈베키스탄이 3전 전승으로 C조 1위를 확정지은 상황이어서 한국과 사우디아라비아의 입장에서는 D조 1위로 8강에 진출해 C조 2위를 만나는 게 최상의 시나리오이기 때문이다.더불어 한국은 A조 1위가 유력한 일본도 준결승까지는 피하게 됐다. 토너먼트 대진상 한국이 4강에 오르면 B조 1위와 A조 2위 대결의 승자와 맞붙는다. A조에서는 태국이 23일 1위 다툼에 나서고 B조에서는 이란, 중국, 북한, 아랍에미리트가 혼전을 벌이고 있다.이날 0-0으로 답답하게 흘렀던 승부의 균형을 깬 건 신민하(강원FC)였다. 후반 22분 프리킥 상황에서 엄지성(스완지시티)이 올린 크로스를 솟구쳐 올라 머리로 골망을 흔들었다. 공격의 혈을 뚫은 한국은 2분 뒤 김명준(헹크)이 또 한 번 머리로 득점하며 승부에 쐐기를 박았다. 배현서(경남FC)가 상대 골문 왼쪽에서 띄워준 공을 김명준이 머리로 방향을 돌려놓으며 지난 15일 카타르전(4-1 승)에 이어 두 경기 연속 골을 기록했다.승기를 잡은 이민성 감독은 후반 31분 엄지성과 김명준을 빼고 박승수(뉴캐슬)와 이영준(그라스호퍼)을 투입하며 토너먼트를 위한 체력 안배와 경기력 점검에 들어갔다.경기 막판 사우디의 타메르 알카이바리가 이기혁(강원)과 골키퍼 김준홍(수원 삼)을 차례로 제치고 슈팅을 시도했으나, 공이 골대 측면으로 살짝 빗나가며 한국의 무실점 승리로 마무리됐다.박성국 기자