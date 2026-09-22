일본 제친 마지막 한 발…사격 반효진·박하준 극적 은메달

세줄 요약 반효진·박하준, 사격 혼성 단체전 은메달 합작

결선 마지막 한 발로 일본 제치고 2위 탈환

중국 507.1점 금메달, 세계기록 경신

이미지 확대 은메달의 주인공 반효진-박하준 22일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기소총 혼성 단체전 시상식에서 은메달을 차지한 한국 반효진(오른쪽)과 박하준이 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.22 도요타 연합뉴스

이미지 확대 한마음 한자세 22일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기소총 혼성 단체전 예선에 출전한 한국 박하준(오른쪽)과 반효진이 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.22 도요타 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 사수의 마지막 한 발이 메달의 색을 갈랐다.한국 사격의 반효진(대구공공시설관리공단)과 박하준(KT)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 10ｍ 공기소총 혼성 단체전에서 은메달을 합작했다.반효진과 박하준은 22일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 결선에서 각각 252.6점, 250.3점을 쏴 합계 502.9점으로 2위를 기록했다. 1위는 중국(507.1점), 3위는 일본(439.7점)이 차지했다.본선 3위로 결선에 오른 한국은 첫 번째 시리즈에서 104.9점을 쏘며 중국에 이어 2위로 출발했다. 두 번째 시리즈까지 209.2점을 기록해 일본(209.4점)에 0.2점 뒤진 3위로 내려갔고, 선수당 15발씩을 마친 시점에도 314.3점으로 중국(315.7점), 일본(314.9점)에 이어 3위를 달렸다.한국은 첫 번째 단발 사격 구간을 378.1점으로 마쳐 일본(378.2점)에 0.1점 뒤진 3위를 유지했다. 376.3점에 그친 인도가 가장 먼저 탈락하면서 한국은 일본과 2위 자리를 놓고 숨 막히는 경쟁을 벌였다.한국은 첫발 뒤 399.0점으로 일본(398.8점)을 0.2점 차 앞섰지만, 두 번째 발을 마친 뒤에는 418.9점으로 일본(419.7점)에 0.8점 뒤졌다.탈락 위기에서 타임아웃으로 호흡을 가다듬은 한국은 마지막 한 발로 승부를 뒤집었다. 반효진이 10.3점, 박하준이 10.9점을 쐈고 일본은 노바타 미사키가 10.5점을 쐈지만 하나카와 나오키가 9.5점에 그쳤다.한국은 440.1점으로 일본을 0.4점 차로 뒤집으며 은메달을 확보했다. 다만 중국과는 3.5점 뒤진 채 금메달 결정전으로 향했고, 결국 격차를 좁히지 못했다.중국의 왕쯔페이와 성리하오는 최종 507.1점을 쏘며 지난 3월 노르웨이가 아르메니아 예레반에서 작성한 종전 세계기록(506.7점)을 0.4점 경신하며 우승했다.이번 대회 이 종목 여자 개인전 동메달리스트 반효진은 생애 첫 아시안게임에서 두 번째 메달을 수확했다.전날 남자 단체전 동메달을 딴 박하준도 이번 대회 두 번째이자 아시안게임 통산 5번째 메달을 획득했다.박성국 기자