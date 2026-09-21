찾았다, 한국 수영에 없던 ‘단거리 新’

김영범 男자유형 50m AG 신기록

이미지 확대 김영범이 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 결승에서 21초66의 대회 신기록으로 금메달을 따낸 뒤 포효하고 있다. 전날 자유형 100m에서 은메달을 목에 건 김영범은 이번 대회 한국 수영에 첫 금메달을 안겼다.

도쿄 연합뉴스

이미지 확대 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승에서 금메달을 획득한 김영범이 시상대에 올라 메달을 보이고 있다. 2026.9.21.

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세줄 요약 김영범, 자유형 50m 대회신기록 금메달

전날 은메달 아쉬움 털고 한국 첫 금메달

지유찬·계영·배영 종목서 동메달 추가

2026-09-22 B6면

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“완전, 완전히요.”0.04초 차이로 은메달에 그쳤던 김영범(사진·강원특별자치도청)이 하루 만에 메달 색깔을 금색으로 바꿨다. ‘은메달의 아쉬움이 씻겨나갔느냐’는 질문에 김영범은 확신에 찬 목소리로 답하며 환하게 미소 지었다.김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 50ꏭ 결선에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 이번 대회 한국 수영 첫 금메달이다. 한국은 3년 전 항저우 대회 지유찬(대구광역시청)에 이어 2연속 이 종목 왕좌에 올랐다. 2연패에 도전했던 지유찬은 동메달을 목에 걸었다.전날 김영범은 자유형 100ꏭ에서 중국의 판잔러(47초61)에 불과 0.04초 뒤져 2위에 올랐다. 말 그대로 정말 간발의 차이였던 터라 진한 아쉬움이 남았다. 김영범은 “어제는 ‘내 노력이 부족했나’ 생각도 하고 오늘 아침까지도 터치 장면 보면서 ‘이렇게 했으면 달랐을까’ 싶어 마음이 아팠다”면서 “‘끝날 때까지 끝난 게 아니다’라는 교훈을 얻었다”고 말했다.김영범의 금메달은 예고된 결과였다. 이날 오전에 열린 예선에서 김영범은 21초71의 대회 신기록을 세우며 전체 1위로 결선에 올랐다. 그는 “대회 신기록을 깨고 싶은 마음은 있었지만 깨야겠다고 생각하면 잘 안 되더라”면서 “대회 신기록보다는 내 수영만 하자는 생각으로 수영을 하니까 자연스럽게 결과가 따라왔다”고 말했다. 가장 먼저 들어온 직후 전광판을 보면서는 ‘내 이름 맞지? 내가 2등, 3등 했는데 세리머니하는 거 아니지?’라고 생각했다고 한다.공동취재구역에 들어선 김영범은 계속해서 금메달을 만지며 기쁨을 감추지 못했다. 그는 “100번을 쳐다봐도 금메달이라는 게 실감이 안 난다”면서 “이 넓은 곳에서 저 하나 축하하겠다고 애국가가 나오는 게 정말 믿기지 않는 일 같다”는 소회를 전했다.‘한국 수영의 샛별’에서 아시아 챔피언으로 올라선 김영범은 “샛별이든 에이스든 다 감사하지만 에이스라는 수식어가 조금 더 듣기 좋은 것 같다”면서 “에이스로 불릴 수 있도록 더 악착같이 훈련하겠다”고 다짐했다. 동메달을 목에 건 지유찬은 “영범이가 1등 해서 애국가를 들을 수 있어서 뜻깊었던 시합이었다”는 소감을 남겼다.대회 2연패에 도전했던 남자 계영 800ꏭ는 7분06초76으로 동메달을 얻었다. 황선우(강원특별자치도청)는 “아쉬운 감이 없진 않지만 남은 과정의 일부라 생각하고 다시 잘해보겠다”고 다짐했다.윤지환(강원특별자치도청)은 남자 배영 50ꏭ에서 24초54로 동메달을 목에 걸었다. 생애 첫 아시안게임에 출전한 김승원(경기체고)도 여자 배영 50ꏭ에서 27초72를 기록해 동메달을 목에 걸었다. 경기 후 만난 김승원은 메달을 목에 걸고 “아시안게임을 정말 열심히 준비하고 왔는데 첫 메달을 딸 수 있어서 너무 기쁘다”고 밝게 웃었다.도쿄 류재민 기자