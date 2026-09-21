김영범, 자유형 50ｍ AG 신기록…0.04초 은빛 아쉬움 털까

지유찬 2022 항저우 기록 0.01초 앞당겨

이미지 확대 김영범이 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 경영 남자 자유형 50ｍ 예선에서 21초71의 대회신기록을 작성하며 전체 1위로 결승에 진출했다. 사진은 이날 예선 경기를 마친 김영범이 주먹을 불끈 쥔 모습. AFP 연합뉴스

세줄 요약 김영범, 자유형 50ｍ 예선 대회신기록 1위

100ｍ 은메달 아쉬움 뒤 결승행 반등

지유찬 3위 합류, 한국 동반 메달 기대

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남자 자유형 100ｍ에서 0.04초 차로 은메달에 그쳤던 김영범이 이번에는 아시안게임 신기록을 앞세워 자유형 50ｍ 금메달에 도전한다.김영범(강원특별자치도청)은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 경영 남자 자유형 50ｍ 예선에서 21초71의 대회 신기록을 세우며 전체 1위로 결승에 진출했다.김영범은 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서 지유찬(대구광역시청)이 금메달을 따며 작성한 종전 대회기록 21초72를 0.01초 단축했다. 예선에서 유일하게 21초대 기록을 낸 김영범은 2위 마쓰모토 슈야(일본·22초03)를 제치고 결승행 티켓을 거머쥐었다. 마쓰모토는 이 종목 아시아기록 21초64 보유자다.김영범은 전날 남자 자유형 100ｍ 결승에서 세계기록 보유자인 중국의 판잔러와 접전을 벌였다. 김영범은 47초65, 판잔러는 47초61을 기록해 둘의 격차는 0.04초에 불과했다. 간발의 차로 금메달을 놓친 김영범은 하루 만에 대회신기록을 작성하며 다시 금빛 물살을 예고했다.항저우 대회 이 종목 금메달리스트 지유찬도 22초23으로 예선 전체 3위에 올라 결승에 합류했다. 한국 수영은 김영범의 개인 종목 첫 아시안게임 금메달과 지유찬의 대회 2연패를 함께 노린다.한국 수영은 자유형 50ｍ 외 종목에서도 잇달아 결승 진출자를 냈다. 남자 배영 50ｍ의 윤지환(강원특별자치도청)은 24초74로 예선 전체 2위에 올라 결승 무대에 섰다. 반면 전날 남자 배영 100ｍ 동메달을 딴 이주호(서귀포시청)는 25초61, 12위로 예선을 통과하지 못했다.여자 배영 50ｍ에서는 김승원(경기체고)이 27초91로 전체 2위, 이은지(강원특별자치도체육회)가 28초55로 9위에 올라 동반 결승에 진출했다. 여자 자유형 200ｍ 조현주(경북도청)는 2분02초45로 7위, 여자 개인혼영 200ｍ 이송은(전북원스포츠단)은 2분15초66으로 6위를 기록해 각각 결승행 티켓을 거머쥐었다.남자 평영 100ｍ에서는 최동열(강원특별자치도청)이 59초53으로 2위, 조성재(국군체육부대)가 1분00초79로 10위를 기록해 두 선수 모두 결승에 올랐다. 이 종목은 예선 상위 10명이 결승에 진출한다.남자 계영 800ｍ 대표팀도 주축인 김우민과 황선우에게 휴식을 주고 결승에 진출했다. 김민섭(경북체육회), 양재훈, 김준우(이상 강원특별자치도체육회), 이호준(제주시청) 순으로 나선 한국은 7분14초35로 예선 전체 3위를 기록했다. 중국이 7분11초70으로 1위, 일본이 7분13초02로 2위였다.이날 오후 한국 수영은 김영범과 지유찬의 남자 자유형 50ｍ 동반 메달, 대회 2연패에 도전하는 남자 계영 800ｍ 등에서 추가 메달에 도전한다.김임훈 기자