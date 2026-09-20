대기업 직장 접고 ‘금빛 내려꽂기’…이준석, 테크볼 초대 챔피언 우뚝

남자 단식 알레야위 2-0 꺾고 우승

이미지 확대 이준석이 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 알레야위(이라크)를 상대로 득점을 올린 후 환호하고 있다. 이준석은 이날 세트 점수 2-0으로 금메달을 확정 짓자 “엄마”를 외치며 눈시울을 붉혔다. 작은 사진은 이준석이 이날 결승전에서 공격을 시도하는 모습.

나고야 뉴스1

세줄 요약 축구 선수·대기업 계약직 뒤 테크볼 도전

정식 종목 채택 뒤 퇴사, 국가대표 전환

결승서 이라크 강호 제압, 금메달 획득

2026-09-21 B6면

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축구 선수로는 꿈을 접었지만 그보다 더 빛나는 금빛 메달을 목에 걸었다. 테크볼 국가대표 이준석이 아시안게임 우승을 차지하며 꿈을 이뤘다.이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 이라크의 강호 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위를 2-0(12-11 12-5)으로 꺾으며 한국 선수단에 세 번째 금메달을 안겼다.이준석은 2021년까지 K4리그에서 활약하던 축구 선수였다. 축구를 그만둔 뒤에는 대기업에서 계약직 생산직으로 일했다. 테크볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택되자 정규직 전환을 앞두고 회사를 그만두며 도전을 택했다.테크볼은 2012년 헝가리에서 고안된 스포츠다. 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 종목으로 발과 축구공으로 하는 탁구라고 생각하면 이해하기 쉽다. 여기에 족구, 세팍타크로 등이 결합했다. 주로 축구 선수들이 훈련 목적으로 즐기면서 관심을 끌었고 2017년 국제테크볼연맹이 창설되면서 전문 스포츠 종목으로 자리 잡기 시작했다.꿈을 이루는 길은 쉽지 않았다. 충북 진천선수촌에 테크볼 훈련을 위한 자리가 없어 외부에서 훈련하며 대회를 준비하는 설움도 겪었다. 열악한 환경이었지만 이준석은 포기하지 않고 쉬는 날 없이 매일 아침부터 저녁까지 훈련하며 독기를 품었다. 이준석은 “훈련하면서 가장 힘들었던 건 메달을 못 따면 테크볼을 알리지 못하고 앞으로 살아갈 길도 막막해질 것이라는 공포였다”면서 “최소한 결승에 진출하겠다는 생각으로 이번 대회에 임했고 매일 밤 결승전을 치르는 모습을 꿈꿨다”고 말했다.이날 경기장엔 어머니 윤순정 씨와 누나가 찾아 이준석을 응원했다. 그는 “축구 선수 생활을 할 때는 가족들이 경기장에 오면 신경이 쓰여서 오지 말라고 했다”며 “하지만 이번 대회는 내 인생에서 다시 오기 어려운 무대인 것 같아서 가족들에게 와 달라고 했다”고 소개했다.금메달을 향한 마지막 관문은 쉽지 않았다. 이준석은 이날 경기 초반 연속으로 서브를 실패하며 0-3으로 밀리며 위기를 자초했다. 하지만 이후 집중력을 발휘하며 추격을 시작했다. 결국 10-9로 역전에 성공했고, 11-11에서 강한 공격으로 득점해 1세트를 따냈다. 2세트에선 압도적인 경기 운영으로 역전의 여지를 주지 않았다.나고야 류재민 기자