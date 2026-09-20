메달 휩쓴 근대5종… 새 ‘효자’들의 소원은 “중계 좀 해주세요”

성승민·남자단체 ‘한국 1·2호 金’

1호 메달 유력에도 편성 못 받아

이미지 확대 성승민이 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승전 레이저런 경기에서 결승선을 통과하며 양손 검지를 하늘로 번쩍 들어 올리며 환호하고 있다.

안조 연합뉴스

이미지 확대 20일 오후 근대5종 남자 단체전 시상식에서 금메달을 들고 활짝 웃고 있는 이종현(오른쪽 사진 왼쪽)과 전웅태. 금메달을 합작한 서창완은 결승 막판 근육 경련과 과호흡 증세를 보였고, 시상식에도 참석하지 못했다.

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세줄 요약 성승민, 여자 근대5종 개인전 금메달 획득

한국 선수단 첫 금메달, 첫 애국가 주인공

남자 대표팀 단체전 우승으로 2연패 달성

2026-09-21 2면

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여자 근대5종의 간판 성승민(23·한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 한국 선수단 가운데 첫 번째 애국가의 주인공이 됐다. 남자 대표팀은 단체전에서 금메달을 합작하는 등 근대5종이 이번 대회 초반 대한민국의 효자 종목으로 떠올랐다.성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 아시안게임 근대5종 여자 결승에서 펜싱, 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상+사격) 합계 1492점으로 정상에 올랐다. 전날 개회한 이번 대회의 첫 한국 선수단의 금메달이다. 2024 파리 올림픽에서 동메달을 거머쥐며 이 종목 아시아 선수로는 처음으로 올림픽 시상대에 섰던 성승민은 아시안게임에서는 한국 여자 근대5종 최초의 개인전 금메달리스트로 이름을 올렸다.성승민은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에서도 김은주(강원도체육회·개인전 1399점 7위), 신수민(LH·개인전 1380점 12위)과 함께 은메달(4271점)도 합작했다. 성승민은 개인전 우승 직후 취재진과 만나 “파리 올림픽 때도 최초라는 수식어가 붙었는데, 이번에도 이런 타이틀을 얻어서 정말 행복하다”면서 “한국 선수단 첫 금메달이라는 게 무척 뜻깊다. 앞으로 경기할 우리나라 선수들도 좋은 성적을 냈으면 좋겠다”고 금메달의 기운을 보냈다.인터뷰 끝에 별도의 발언 기회를 구한 성승민은 비인기 종목에도 관심을 가져달라고 부탁했다. 애초 여자 근대5종은 이번 대회 1호 금메달 유력 후보 종목으로 꼽혔지만, 정작 일본에서 성승민이 금메달을 따내는 순간은 국내에서 생방송되지 않았다. 그는 “저희 중계 좀 해주셨으면 좋겠다. 방송해 주세요”라며 아쉬움을 토로했다.근대5종 남자부는 이날 오후 열린 단체전에서 우승하며 한국 선수단의 2번째 금메달리스트가 됐다. 단체전은 각국 출전 선수 가운데 개인전 성적이 좋은 상위 3명의 점수를 합산해 메달의 주인을 가린다. 한국 남자 대표팀은 개인전에서 전웅태(31·강원도체육회)와 이종현(28·대전광역시청)이 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었고, 서창완(27·전남도청)은 5위로 마쳤다. 2022 항저우 대회 단체전 우승에 이은 2연패다.안조 류재민·서울 박성국 기자