[포토] ‘테크볼 금’ 이준석, 태극기 들고 눈물

1 / 7 이미지 확대 태극기 들고 금메달 환호하는 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 금메달 환호하는 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 ‘테크볼 금메달’ 태극기 든 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 울먹이며 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 태극기 들고 금메달 환호하는 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 ‘테크볼 금메달’ 태극기 든 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 초대 챔피언 등극하는 이준석 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 팀동료들과 금메달 환호하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

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20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다.온라인뉴스부