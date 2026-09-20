스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘테크볼 금’ 이준석, 태극기 들고 눈물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/20/20260920800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-20 17:20 입력 2026-09-20 16:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 태극기 들고 금메달 환호하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 금메달 환호하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 ‘테크볼 금메달’ 태극기 든 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 울먹이며 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 태극기 들고 금메달 환호하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 ‘테크볼 금메달’ 태극기 든 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 초대 챔피언 등극하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 팀동료들과 금메달 환호하는 이준석20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들고 환호하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이준석이 금메달을 획득한 종목은 무엇인가? 테크볼 탁구