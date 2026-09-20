스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘근대5종 남자 단체’ 금메달 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/20/20260920800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-20 17:10 입력 2026-09-20 16:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 근대5종 남자 단체 금메달한국 남자 근대5종 대표팀 이종현(왼쪽)과 전웅태가 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 단체전에서 금메달을 차지 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 근대5종 남자 단체 금메달한국 남자 근대5종 대표팀 이종현(왼쪽)과 전웅태가 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 단체전에서 금메달을 차지 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 근대5종 남자 단체 금메달20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 전웅태와 이종현이 결승선을 통과한 뒤 서로를 격려하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 근대5종, 금메달의 맛20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 레이저런 경기에서 단체전 금메달을 획득한 한국 전웅태(왼쪽)와 이종현이 시상대에 올라 메달을 깨물어보고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 금메달 차지한 전웅태-이종현20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 단체전 금메달을 획득한 전웅태와 이종현이 시상대에 올라 메달을 보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 효자종목, 근대5종20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 은메달을 획득한 전웅태(오른쪽)과 동메달을 획득한 한국 이종현이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 이날 근대5종은 남자단체전에서 금메달을 획득했다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 전웅태, 메달 두 개20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 전웅태가 은메달을 차지한 뒤 포즈를 취하고 있다. 전웅태는 개인전 은메달과 단체전 금메달을 획득했다. 2026.9.20 연합뉴스 한국 남자 근대5종 대표팀 이종현(왼쪽)과 전웅태가 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 단체전에서 금메달을 차지 한 뒤 기뻐하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경기에서 한국 남자 근대5종 대표팀이 획득한 메달의 색깔은? 금메달 은메달