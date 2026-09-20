스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘금빛미소 활짝’ 근대5종 성승민 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/20/20260920800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-20 16:44 입력 2026-09-20 16:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 금메달 활짝20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 성승민, 금빛 미소20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 성승민, 금빛 미소20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 환하게 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 기쁨의 눈물20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 울먹이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 성승민, 금빛 미소20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 환하게 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 금빛 미소 짓는 성승민20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 오르며 점프하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 금메달 든 성승민20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 성승민이 금메달을 획득한 종목은 무엇인가요? 근대5종 현대5종