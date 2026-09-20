[포토] ‘금빛미소 활짝’ 근대5종 성승민

1 / 7 이미지 확대 금메달 활짝 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 성승민, 금빛 미소 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치.나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 성승민, 금빛 미소 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 환하게 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 기쁨의 눈물 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 울먹이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 성승민, 금빛 미소 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 환하게 웃고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 금빛 미소 짓는 성승민 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 오르며 점프하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 금메달 든 성승민20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 성승민이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

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20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다.온라인뉴스부