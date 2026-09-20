테크볼 초대 챔피언은 ‘한국 이준석’…남자 단식 금메달 획득

세줄 요약 이준석, 아시안게임 테크볼 초대 챔피언 등극

결승서 이라크 선수 2-0 완승, 무실세트 우승

한국, 이번 대회 세 번째 금메달 추가

이미지 확대 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 울먹이며 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

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테크볼 국가대표 이준석(27)이 아시안게임 사상 첫 테크볼 남자 단식 금메달의 주인공이 됐다.이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 세트 점수 2-0(12-11 12-5)으로 꺾고 금메달을 차지했다.한국이 이번 대회에서 금메달을 딴 건 이날 근대5종 여자 개인전 성승민, 근대5종 남자 단체전에 이어 이준석이 세 번째다.테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 종목으로 이번 대회에서 처음 정식 종목으로 채택됐다.조별리그부터 압도적인 경기력을 보여준 이준석은 8강과 준결승을 거쳐 결승에서도 무실세트로 값진 금메달을 따냈다.윤예림 기자