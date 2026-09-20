‘19번째 생일’ 사격 반효진, 여자 10m 공기소총 동메달 획득

세줄 요약 반효진, 생일날 아시안게임 동메달 획득

여자 10m 공기소총 결선 230.4점 기록

권유나, 슛오프 끝에 8위로 결선 마감

이미지 확대 20일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기소총 개인전 결선에 출전한 한국 반효진이 동메달을 획득한 후 인사를 하고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

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한국 여자 사격 간판 반효진(대구공공시설관리공단)이 19번째 생일에 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전에서 동메달을 목에 걸었다.반효진은 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기소총 개인전 결선에서 230.4점을 쏴 8명 가운데 3위를 차지했다.다이치 히나타(일본·253.0점)와 엘라베닐 발라리반(인도·252.4점)이 각각 금메달과 은메달을 따냈다.반효진은 첫 10발에서 104.9점으로 3위를 달렸고, 16발까지 168.2점을 기록해 2위로 올라섰다. 이후 다시 3위로 내려간 반효진은 20발 합계 210.0점으로 노바타 미사키(일본)를 따돌려 최소 3위를 확보했다.하지만 마지막 2발에서 20.4점을 보탠 반효진은 합계 230.4점으로 경기를 마쳐 순위를 더 올리지는 못했다.한편 반효진과 함께 결선에 오른 권유나(우리은행)는 12발 합계 124.0점으로 한자위(중국)와 동점을 이룬 뒤 슛오프에서 밀려 8위로 결선을 마쳤다.윤예림 기자