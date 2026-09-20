한국 첫 금메달 나왔다! 주인공은 근대5종 성승민, 파리올림픽 이어 쾌거

세줄 요약 한국 첫 금메달, 성승민 근대5종 여자 개인 우승

펜싱·장애물·수영·레이저런 전 종목 안정적 선전

파리올림픽 동메달 이어 한국 여자 근대5종 새 역사

이미지 확대 근대5종 국가대표 성승민이 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 근대5종 여자 개인 결승 장애물 경기에서 장애물을 통과하고 있다. 2026.9.20 안조 연합뉴스

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2026 아이치·나고야아시안게임에서 한국의 첫 금메달 주인공이 나왔다. 근대5종 성승민이 자신의 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸며 한국 선수단에 낭보를 전했다. 2024 파리올림픽에서 한국 여자 근대5종 선수 최초의 입상(동메달)에 이은 쾌거다.성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 대회 근대5종 여자 개인 결승에서 우승을 차지했다. 이에 앞서 사이클 신지은이 동메달을 획득하며 첫 메달 소식을 전했고 성승민이 첫 금메달리스트가 됐다.펜싱부터 시작한 이날 경기에서 성승민은 압도적인 기량을 뽐냈다. 16강에서 카자흐스탄, 8강에서 중국, 4강에서 중국 선수를 거푸 제압하며 결승에 진출해 전체 1위에 올라 250점을 얻었다. 김은주가 244점으로 뒤를 이었다.장애물 경기에서 성승민은 29초26의 기록으로 전체 4위에 오르며 358점을 추가했다. 이어진 수영에서도 1분01초14로 전체 7위에 오르며 295점을 얻었다. 앞선 종목들의 합산결과에 따라 성승민은 레이저런에서 가장 먼저 출발했다.성승민은 첫 사격에서 5발 모두 한번에 명중시키며 2위 그룹과의 격차를 더 벌려나갔다. 거리상으로 30초 가까이 앞서서 따라잡을 수 없는 수준이었다. 2차 사격에서는 마지막 발에서 실수가 있었지만 대세에 지장은 없었다. 3차 사격 때는 2위와 40초 가까이 차이가 벌어졌고 결국 마지막 주자까지 따라잡았다.30도까지 오른 날씨에 다른 선수들은 지친 기색이 역력했지만 성승민은 페이스가 전혀 떨어지지 않았다. 마지막 사격에서 2차, 4차 때 불발이 되긴 했지만 이미 2위가 따라잡을 수 없는 수준이었고 성승민이 두 팔을 들고 결승선을 통과하면서 금메달을 목에 걸었다.안조 류재민 기자