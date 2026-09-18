KOREA면 북한인가? 애국가 대신 北 국가 연주…황당 사고에 대한체육회 칼 뽑았다

남자 하키 경기서 발생…체육회 항의

이미지 확대 하키 남자 대표팀 선수들이 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 방글라데시와의 경기에 앞서 국민의례를 준비하고 있다. 2026.9.18 아시안게임 조직위원회 제공

세줄 요약 애국가 대신 북한 국가 연주 사고 발생

선수단 당황, 장내 아나운서 즉시 사과

대한체육회, 조직위에 공식 항의 서한

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대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 하키 경기에서 애국가 대신 북한 국가가 연주된 상황에 대해 대회 조직위원회에 공식 사과를 요구했다.대한체육회는 18일 “일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 조별리그 A조 한국과 방글라데시 경기에서 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 오류가 발생했다”며 “사건 인지 후 즉시 대응 조치를 논의했으며 선수단 차원에서 이상현 선수단장 명의의 항의 서한을 대회 조직위원회에 발송했다”고 밝혔다.이날 경기에 앞서 한국 선수들이 국민의례를 준비할 때 애국가가 아닌 북한 국가가 나오는 치명적인 실수가 발생했다. 선수들은 당황한 채 북한 국가를 들었고 이후 장내 아나운서가 “다른 나라 국가가 연주됐다”며 사과했다. 방글라데시 국가도 연주된 후 심판의 지시에 따라 선수들이 서로 인사를 나눌 때 뒤늦게 애국가가 흘러나왔다.민태석 감독은 “국제대회에서 어떻게 이런 일이 일어나느냐”며 황당함을 감추지 못했다. 조직위원회 측의 엉성한 진행에도 한국은 5-0으로 승리를 거뒀다.논란이 일자 대한체육회는 조직위원회에 보낸 항의문을 통해 사고 경위 해명을 요청했으며 조직위원회 차원의 공식 사과와 재발 방지 대책을 요구했다. 이상현 선수단장은 이날 저녁 열린 코리아하우스 개관식에서 취재진과 만나 북한 국가 연주에 대해 다시 언급하며 “경기 외적인 부분으로 인해 우리 선수들이 흔들리지 않도록 현장에서 평정심을 유지할 수 있는 환경에 더욱 충실하게 신경 쓰고 있다”고 말했다.나고야 류재민 기자