홍명보호 안 부러웠던 역대급 대진…이민성호 1경기 치르고 8강 확정

카타르 탈락하며 1경기 만에 8강 진출

22일 사우디와 조 1위 자리 놓고 대결

이미지 확대 2026 아이치·나고야아시안게임에 출전한 축구대표팀 선수들이 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 대회 D조 조별리그 1차전 한국과 카타르의 경기에서 득점 후 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.15 나고야 연합뉴스

세줄 요약 한국, 조별리그 한 경기만 치르고 8강 확정

사우디-카타르전 결과로 조기 진출 확정

22일 사우디와 조 1위 결정전 예정

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아시안게임 4연패를 노리는 한국 남자 축구 대표팀이 조별리그 단 한 경기만 치르고 8강 진출을 조기 확정했다. 2026 북중미월드컵에서 역대급으로 좋은 대진표를 받았던 홍명보호가 부럽지 않다.18일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 2차전에서 사우디아라비아는 카타르를 2-0으로 완파했다. D조는 한국, 사우디아라비아, 카타르까지 단 3개 팀만 편성됐고 이날 패배로 카타르는 2전 전패를 기록하며 탈락을 확정했다. 이번 대회 남자 축구는 15개 팀이 4개 조로 나눠 조별리그를 치르는데 한국이 3개 팀만 속한 D조에 편성되면서 행운을 얻었다.카타르의 탈락으로 인해 1차전에서 1승(승점 3)씩 거둔 한국과 사우디아라비아는 남은 맞대결 결과와 관계없이 자동으로 8강 무대를 밟게 됐다. 지난 15일 열린 조별리그 1차전에서 카타르를 4-1로 대파한 한국은 골 득실(+3)에서 사우디아라비아(+2)를 앞서 조 1위에 올라 있다. 두 팀은 오는 22일 조 1위 자리를 놓고 최종전을 펼친다.전날 하루 휴식을 취한 대표팀은 이날 오전 도요타시 스포츠파크 육상구장에서 전술 훈련을 소화한 뒤 오후에는 숙소 내 웨이트 트레이닝장에서 실내 훈련을 이어가며 컨디션을 끌어올렸다. 이민성 대표팀 감독을 비롯한 코칭스태프는 이날 사우디아라비아-카타르전이 열린 경기장을 직접 찾아 사우디아라비아를 분석했다.한국은 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 항저우 대회에서 모두 우승을 차지했다. 이민성호가 앞선 성과를 이어 대회 4연패를 이룰 수 있을지 주목된다.나고야 류재민 기자