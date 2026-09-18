‘숙적’ 베트남 이번엔 꺾었다! 女배구 3년 만의 복수…조 1위로 8강 진출

조별리그 3차전서 접전 끝 3-1 승리

강소휘 27점 이다현 17점 등 맹활약

차상현 감독 “카자흐, 반드시 잡겠다”

이미지 확대 여자배구 대표팀 선수들이 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자배구 조별리그 D조 3차전 베트남과의 경기를 승리로 장식한 후 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.9.18 고마키 연합뉴스

이미지 확대 차상현 여자배구 대표팀 감독이 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자배구 조별리그 D조 3차전 대한민국과 베트남의 경기에서 환호하고 있다. 2026.9.18 고마키 연합뉴스

세줄 요약 베트남 3-1 제압, 조 1위 8강 진출

강소휘 27점, 김다인 서브로 승부처 장악

3년 전 패배 설욕, 카자흐스탄과 격돌

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여자배구 대표팀이 3년 전 항저우아시안게임에서 무릎을 꿇었던 베트남을 상대로 복수에 성공했다. 2026 아이치·나고야아시안게임 조별리그 3전 전승을 거둔 한국은 조 1위로 8강에 진출하며 메달 기대감을 더욱 키웠다.차상현 감독이 이끄는 대표팀은 18일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 대회 조별리그 D조 3차전에서 베트남을 3-1(25-21 25-21 26-28 25-18)로 꺾었다. 강소휘가 팀 내 최다인 27점을 올렸고 이다현이 17점, 나현수가 14점, 육서영이 12점 등으로 맹활약했다.3연승을 거두면서 한국은 베트남을 조 2위로 밀어내고 1위에 올랐다. C조 1위 중국과의 맞대결을 피하고 C조 2위 카자흐스탄과 맞붙게 되면서 4강 진출이 보다 수월해졌다.한국은 베트남의 주포인 쩐티안티투이를 철저히 봉쇄하며 초반 분위기를 잡았다. 그러나 GS칼텍스에서 뛴 쩐티빅투이를 비롯한 미들블로커들의 공격과 수비에 고전하며 리드를 빼앗겼다. 만만치 않은 상대답게 누구도 달아나지 못하는 시소게임이 이어졌다.위기의 한국을 구한 건 김다인의 서브였다. 김다인은 20-21에서 연속 서브 득점으로 역전에 성공했고 기세를 이어 그대로 1세트를 가져왔다.2세트도 비슷한 흐름이었다. 한국은 육서영을 투입해 공격력을 강화했으나 베트남도 물러서지 않았다. 계속해서 동점 상황이 이어진 가운데 육서영의 공격, 이다현의 블로킹, 김다인의 서브 득점 등이 나오면서 24-20으로 달아났다. 상대 범실이 나오면서 2세트가 그대로 끝났다.기세를 탄 한국은 3세트에 경기를 끝내고자 했으나 듀스 접전이 이어졌고 결국 상대에게 연속 실점하며 경기를 내줬다. 그러나 4세트에서 막판 뒷심을 발휘해 처음으로 상대에게 20점을 내주지 않고 이겼다.차 감독은 “이번 대회를 앞두고 베트남만큼은 반드시 꺾어야 한다고 다짐했다”며 “선수들의 집중력이 대단했다. 하나 된 모습을 보였기에 승리할 수 있었다”고 소감을 밝혔다. 이어 “블로킹, 수비 위치 등을 꼼꼼하게 준비했고, 선수들이 집중력을 발휘해 이길 수 있었다”며 “특히 세터 김다인이 중요한 순간마다 결정적인 서브를 때려 승리할 수 있었다”고 칭찬했다.대표팀은 19일 휴식을 취한 뒤 20일 8강을 치른다. 19일은 개회식이 열리는 관계로 공식 훈련을 하지 못하고 바로 8강을 준비해야 한다.차 감독은 “최대한 회복에 집중하면서 경기를 준비하겠다”면서 “이제는 베트남전 결과를 잊고 8강 상대인 카자흐스탄전에 집중해야 한다. 카자흐스탄은 키가 큰 선수들이 많은 만만치 않은 팀인데, 조직력을 앞세워 반드시 잡겠다”고 다짐했다.고마키 류재민 기자