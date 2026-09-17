[포토] 나고야 입국한 김일국 북한 체육상

세줄 요약 김일국 체육상 나고야 입국, 8년 만의 일본 방문

조선총련 공항 환영, 북한 대표단 동선 관리

북한 188명 파견, 강세 종목 메달 경쟁 전망

1 / 8 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 북한 선수단장인 김일국 체육상이 17일 오후 일본 아이치현 도코나메시 주부국제공항을 통해 입국하며 관계자와 인사를 나누고 있다. 2026.09.17.

뉴시스

이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.17

연합뉴스

이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국해, 환영인사들과 인사하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국해, 환영인사들과 인사하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국해, 환영인사들과 인사하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 김일국 북한 체육상 겸 조선올림픽위원회 위원장이 17일 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참석하기 위해 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.17

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2026 아이치·나고야 아시안게임에서 북한 선수단을 대표하는 김일국 북한 체육상이 17일 대회 개최지인 일본에 입국했다.북한올림픽위원회 위원장인 김 체육상은 15일 평양을 출발한 뒤 경유지인 중국을 거쳐 이날 오후 아이치현 나고야 주부 국제공항에 도착했다.고철호 북한올림픽위원회 서기장 등 일부 수행원만 대동한 김 체육상은 입국장에서 아무런 발언 없이 준비된 차량으로 이동했다.공항에서는 재일본조선인총연합회(조선총련) 관계자와 원로, 아이치현 인근 재일 조선인 등이 김 체육상을 맞이했다.조선인들은 김 체육상에게 꽃다발을 건네고 “조선 선수단을 열렬히 환영합니다” 등의 구호를 외쳤다.입국 현장에는 일본·한국 등의 취재진 수십명이 몰렸다.이번 아시안게임에서 북한 선수단과 관련해 언론 대응을 맡고 있는 조선총련의 중앙본부 관계자들이 미리 취재진에게 김 체육상의 동선을 알리는 등 현장을 정리하기도 했다.북한의 장관급 당국자가 일본을 찾은 것은 8년 만이다. 마지막으로 일본을 방문한 장관급 당국자도 8년 전 국가올림픽위원회총연합회(ANOC) 총회 참석차 일본을 찾았던 김 체육상 자신이었다.김 체육상은 조선올림픽위원회 대표단장으로서 일본을 찾았다고 조선총련 관계자는 설명했다.일본 정부는 북한의 핵·미사일 개발 등에 대한 독자 제재로 북한 국적자의 입국을 원칙적으로 금지하고 있지만, 이번 아시안게임에는 이 원칙을 적용하지 않고 있다.북한은 이번 아시안게임에 선수와 임원, 심판진 등을 포함해 총 188명으로 구성된 대표단을 파견하는 것으로 전해졌다.선수만으로는 14개 종목에 107명으로 집계된다.18개 종목, 191명을 등록한 항저우 대회 때보다 선수단 규모는 줄었으나 역도, 레슬링, 복싱, 사격 등 전통적으로 강세를 보인 종목에 정예급 선수단을 보내 더 높은 성적을 노리는 것으로 보인다.일본에서 열린 대회를 기준으로 봤을 때 이번 대회 전체 대표단 규모는 1985년 130명 규모였던 고베 유니버시아드 대회를 넘어서는 최대 규모다.메달 경쟁을 벌이는 과정에서 남북·북일 맞대결이 여러 차례 성사될 것으로 보인다.조선총련은 앞서 11일 입국한 남녀 축구대표팀과 이날 입국한 김 체육상을 제외한 나머지 대표단의 입국 일정을 ‘경비상의 이유’로 공개하지 않았다.선수단은 26일까지 여러 항공편에 타고 일본에 도착할 예정으로 알려졌다.온라인뉴스부