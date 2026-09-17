[포토]야구대표팀, ‘이제 아시안게임으로’

세줄 요약 상무와 평가전 7-6 끝내기 승리

승부치기 4득점, 3-6 열세 뒤집기

일본 나고야 이동, 대만전 대비

1 / 11 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 선수들이 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 상무 야구단과의 연습 경기에서 승리한 뒤 인사를 하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 선수들이 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 상무 야구단과의 연습 경기에서 승리한 뒤 8회말 2타점 적시타를 때려낸 박준순을 축하하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 선수들이 17일 서울 고척스카이돔에서 상무 야구단과의 연습 경기에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

1회말 대표팀 김도영이 타격을 하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

7회말 대표팀 타자 김도영이 땅볼 아웃된 뒤 허탈한 웃음을 짓고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

8회말 승부치기 1사 만루 상황에서 대표팀 박준순이 2타점 적시타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.17

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6회말 2사 만루 상황에서 대표팀 윤동희가 2타점 적시타를 치고 있다. 2026.9.17

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5회말 대표팀 박재현이 타격을 하고 있다. 2026.9.17

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2회초 투수 김영우가 역투하고 있다. 2026.9.17

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7회초 대표팀 투수 박영현이 역투하고 있다. 2026.9.17

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1회초 대표팀 선발 투수 오원석이 2실점을 한 뒤 포수 조형우와 대화를 나누고 있다. 2026.9.17

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아시안게임 5회 연속 우승에 도전하는 한국 야구대표팀이 마지막 실전에서 따끔한 예방주사를 맞았다.류지현 감독이 지휘하는 대표팀은 17일 서울 고척스카이돔에서 벌어진 상무와 평가전에서 김건희(키움 히어로즈)의 끝내기 안타에 힘입어 7-6으로 이겼다.이 경기는 8이닝 경기로 치러졌고, 마지막 이닝에는 연장전을 대비한 승부치기를 했다.투수 엔트리 11명 중 곽빈·최민석(이상 두산 베어스), 소형준(kt wiz)을 제외한 8명이 차례로 등판해 제한 투구수 30개 이내에서 구위를 점검했다.결과는 들쭉날쭉했다.오원석(kt)이 1이닝 4피안타 2실점, 배찬승(삼성 라이온즈)이 ⅓이닝 5피안타 4실점으로 부진했다.김영우(LG 트윈스), 성영탁(KIA 타이거즈), 조병현(SSG 랜더스), 최준용·김진욱(롯데 자이언츠), 박영현(kt) 6명의 투수는 실점 없이 막았다.대표팀은 3-6으로 끌려가다가 주자를 1, 2루에 두고 공격을 시작한 8회 승부치기에서 김주원, 김건희의 적시타 등으로 4점을 뽑아 역전승했다.지난 14일 모여 15∼17일 컨디션을 끌어올린 대표팀은 18일 일본 나고야로 떠난다.이틀간 일본 구장 적응 훈련을 거쳐 9월 21일 오후 6시 30분 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원야구장에서 대회 5연패를 좌우할 대만과 조별리그 첫 경기를 벌인다.온라인뉴스부