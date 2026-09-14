‘김민지 해트트릭’ 앞세운 한국 여자축구 미얀마 5-0 완파

세줄 요약
- 김민지 해트트릭 앞세운 미얀마전 5-0 완파
- 장슬기·최유리 득점 가세한 무실점 대승
- 첫 경기 승리에도 골득실서 북한에 밀림
신상우 감독이 이끄는 여자축구 대표팀은 14일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 F조 1차전에서 미얀마를 5-0으로 완파했다.
2024년까지 4년 8개월간 한국 여자 대표팀을 지휘했던 콜린 벨 감독이 이끄는 미얀마는 철저한 ‘선수비 후역습’ 전술을 들고나왔다.
선제골은 전반 29분 김민지의 발끝에서 나왔다. 아크 박스 부근에서 시도한 왼발 슈팅이 골대 구석에 꽂혔다. 이어 김민지는 4분 뒤 멀티 골까지 완성했다. 베테랑 장슬기가 올려준 크로스를 큰 키를 활용한 타점 높은 헤더로 꽂아 넣었다.
세 번째 골은 장슬기의 발에서 나왔다. 페널티지역 외곽 부근에서 패스를 받은 장슬기는 공을 한 번 잡고 수비수 사이 절묘한 빈 곳을 노린 낮고 빠른 슈팅으로 골대 오른쪽 구석을 찔렀다.
후반에도 한국은 쉼 없이 미얀마를 몰아쳤다. 후반 14분 김민지가 장슬기가 찔러준 컷백을 절묘한 타이밍에 차 넣으며 해트트릭을 달성했다.
후반 31분 최유리는 후방에서 길게 연결된 패스를 침착하게 받아낸 뒤, 골키퍼가 골문을 향해 정교하게 감아 차 골망을 흔들었다. 후반 초반 페널티킥을 놓쳤던 실수를 직접 만회하는 골이었다.
한국은 첫 경기를 승리로 장식했지만, 앞서 방글라데시를 10-0으로 대파한 북한에 골 득실에서 밀려 조 2위에 자리했다. 미얀마가 3위, 방글라데시가 4위다.
윤수경 기자
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