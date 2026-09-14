‘김민지 해트트릭’ 앞세운 한국 여자축구 미얀마 5-0 완파

세줄 요약 김민지 해트트릭 앞세운 미얀마전 5-0 완파

장슬기·최유리 득점 가세한 무실점 대승

첫 경기 승리에도 골득실서 북한에 밀림

이미지 확대 여자 축구대표팀, 미얀마와 1차전 14일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 1차전 대한민국과 미얀마의 경기에 한국 대표팀 선수들이 입장하고 있다.

오사카 연합뉴스

이미지 확대 여자 축구 조별리그 1차전 대한민국과 미얀마의 경기에서 김민지가 슈팅하고 있다.

오사카 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사상 첫 아시안게임 금메달을 노리는 한국 여자축구 대표팀이 조별리그 첫 경기에서 김민지의 해트트릭 등에 힘입어 5골을 폭발하며 무실점 대승을 거뒀다.신상우 감독이 이끄는 여자축구 대표팀은 14일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 F조 1차전에서 미얀마를 5-0으로 완파했다.2024년까지 4년 8개월간 한국 여자 대표팀을 지휘했던 콜린 벨 감독이 이끄는 미얀마는 철저한 ‘선수비 후역습’ 전술을 들고나왔다.선제골은 전반 29분 김민지의 발끝에서 나왔다. 아크 박스 부근에서 시도한 왼발 슈팅이 골대 구석에 꽂혔다. 이어 김민지는 4분 뒤 멀티 골까지 완성했다. 베테랑 장슬기가 올려준 크로스를 큰 키를 활용한 타점 높은 헤더로 꽂아 넣었다.세 번째 골은 장슬기의 발에서 나왔다. 페널티지역 외곽 부근에서 패스를 받은 장슬기는 공을 한 번 잡고 수비수 사이 절묘한 빈 곳을 노린 낮고 빠른 슈팅으로 골대 오른쪽 구석을 찔렀다.후반에도 한국은 쉼 없이 미얀마를 몰아쳤다. 후반 14분 김민지가 장슬기가 찔러준 컷백을 절묘한 타이밍에 차 넣으며 해트트릭을 달성했다.후반 31분 최유리는 후방에서 길게 연결된 패스를 침착하게 받아낸 뒤, 골키퍼가 골문을 향해 정교하게 감아 차 골망을 흔들었다. 후반 초반 페널티킥을 놓쳤던 실수를 직접 만회하는 골이었다.한국은 첫 경기를 승리로 장식했지만, 앞서 방글라데시를 10-0으로 대파한 북한에 골 득실에서 밀려 조 2위에 자리했다. 미얀마가 3위, 방글라데시가 4위다.윤수경 기자