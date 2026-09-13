[포토] “호노혼과 찰칵”… 아시안게임 열기 고조

1 / 6 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임이 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 13일 일본 나고야 미라이 타워 인근에서 시민들이 공식 마스코트 ‘호노혼’과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.13

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 미라이타워 앞에 아이치·나고야 아시안게임 엠블럼 조형물이 설치되어 있다. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 2026.9.13

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 오아시스 21 계단에 아시안게임 관련 홍보물이 부착되어 있다. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 2026.9.13

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 파로마 미즈호 스타디움에서 관계자들이 분주히 움직이고 있다. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다.2026.9.13

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 파로마 미즈호 스타디움의 모습. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 2026.9.13

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이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식을 6일 앞둔 13일 일본 나고야 히사야오도리 공원 인근 티켓 판매처에서 사람들이 줄지어 서서 티켓을 구매하고 있다. 아시안게임은 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다. 2026.9.13

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2026 아이치·나고야 아시안게임이 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다.13일 일본 나고야 미라이 타워 인근에서 시민들이 공식 마스코트 ‘호노혼’과 함께 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스부