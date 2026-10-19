최휘영 장관, 장애인AG 북한 탁구선수 승리에 박수

북한 김영록, 카자스흐탄 상대 승리
현장 방문한 최 장관은 박수로 축하
한국 선수단을 격려하러 장애인아시안게임 경기장을 찾은 최휘영 문화체육관광부 장관이 북한 탁구 선수에게도 승리를 축하하는 인사를 건넸다.
최 장관은 19일 일본 아이치현 도요타의 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 탁구 경기 현장을 방문했다.
‘TEAM KOREA’가 적힌 한국 선수단복을 입은 최 장관은 북한 김영록과 카자흐스탄의 이고리 후댜코프가 맞붙은 탁구대 근처에서 수행원들과 함께 박수를 보냈다. 다만 최 장관은 근처에 있던 북한 대표단과 별도의 대화를 나누지는 않았다.
김영록은 이날 남자 단식(스포츠등급 7) 조별리그에서 후댜코프를 3-0으로 꺾었다.
최 장관이 북한 선수들의 경기를 현장에서 지켜보고 격려한 건 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 5월 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승과 결승을 관전했다. 당시 북한 내고향여자축구단은 수원FC 위민을 꺾고 결승에 올라 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 1-0으로 제압하고 우승했다.
최 장관은 시상식에서 북한과 일본 선수들에게 메달을 수여하고, 우승한 북한 선수들에게 축하 인사를 건넸다.
약 5개월 만에 북한 선수의 승리를 축하한 최 장관의 이날 행보에 대해 문체부는 경기 종료 후 인사를 건넨 것이라고 설명했다.
박성국 기자
세줄 요약
- 장애인AG 탁구장 찾은 최휘영 장관
- 한국 선수단 격려, 북한 선수 승리도 축하
- 경기 종료 뒤 박수와 인사 전한 행보
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