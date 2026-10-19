떠오르는 스포츠 피클볼 쇼핑몰 ‘해피클’ 문 열었다

세줄 요약 와우매니지먼트그룹, 피클볼 쇼핑몰 해피클 공식 오픈

동호인 맞춤 PB 용품 먼저 공개, 시장 공략 본격화

향후 패들·공·의류·액세서리 종합몰로 확대 계획

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최근 인기를 얻고 있는 라켓 스포츠 피클볼 용품 전문 쇼핑몰이 공식 오픈했다.2019년에 프로 당구 PBA를 출범시켜 국내 여섯 번째 프로스포츠 리그로 성장시킨 ㈜와우매니지먼트그룹은 피클볼 산업화를 위해 전문 쇼핑몰 ‘해피클(Happickle.co.kr)’을 공식 오픈했다고 19일 밝혔다.국내 피클볼 동호인들에게 최적화된 장비와 용품을 제안하기 위해 기획된 ‘해피클’은 피클볼 특유의 경쾌함과 즐거움을 직관적으로 담아낸 브랜드다. 오픈과 동시에 동호인들의 기호와 플레이 스타일에 맞춘 고품질의 자사 브랜드(PB) 라인업을 먼저 선보이며 시장의 이목을 끌고 있다.이번 출시는 단순한 신규 쇼핑몰 오픈을 넘어, 국내 스포츠 마케팅 및 피클볼 비즈니스 시장의 새로운 흐름을 반영한 전략적 행보로 풀이된다. 해피클은 초기 자사 브랜드의 시장 안착에 집중한 뒤, 향후 국내외 유명 피클볼 브랜드들의 패들(Paddle), 공, 어패럴, 액세서리 등을 깐깐하게 큐레이션하여 선보이는 ‘피클볼 종합 온라인 쇼핑몰’로 키울 계획이다.해피클 관계자는 “피클볼은 최근 BTS가 반할 정도로 매력적인 스포츠 종목으로서 진입 장벽이 낮아 핵심 스포츠 콘텐츠로 자리 잡고 있다”고 설명했다. 이어 “해피클”은 철저한 시장 분석과 차별화된 마케팅 전략을 통해 동호인들이 가장 신뢰할 수 있는 장비 큐레이션 플랫폼이자, 국내 피클볼 문화를 선도하는 마켓 리더로 성장할 것”이라고 포부를 밝혔다.강국진 기자