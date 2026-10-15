스포츠 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막 D-1[포토] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/10/15/20261015500143 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-15 14:34 입력 2026-10-15 14:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다. 2026.10.15 이지훈 기자 이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다. 2026.10.15 이지훈 기자 이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다. 2026.10.15 이지훈 기자 이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다. 2026.10.15 이지훈 기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이스버그골프·서울신문 오픈은 어떤 투어의 대회인가? KLPGA KPGA