대한민국 스포츠 영웅들의 전설, 골드 카드로 만난다

세줄 요약 국대 레전드 TCG 컬렉션 공개

허재·현정화·이용대 첫 주인공 선정

온리원 패키지에 순금 카드·소장품 포함

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대한민국을 대표하는 스포츠 영웅들의 역사를 담은 세상에 하나 뿐인 스포츠카드가 등장했다.㈜레어온컴퍼니는 국가대표 은퇴선수들의 일자리 창출을 테마로 하는 스포츠마케팅 기업 국대와 손잡고 ‘국대 레전드 TCG 컬렉션’을 선보인다. 그 첫 번째 주인공이 ‘농구대통령’ 허재와 ‘탁구여왕’ 현정화, ‘스마일보이’ 이용대다.컬렉션 발매와 함께 특별상품으로 각 선수별로 단 1개씩, 총 3개만 제작되는 ‘온리원(Only One) 패키지’도 출시했다. 온리원 패키지에는 24K 순금 5돈(18.75g)으로 제작된 순금 카드​와 친필 사인, 공식 인증서, 각 선수의 실제 소장품이 포함된다. 허재의 패키지는 친필 사인 유니폼, 현정화의 패키지는 친필 사인 유니폼과 실제 사용 라켓, 이용대의 패키지는 친필 사인 유니폼과 실제 사용한 라켓으로 구성된다. 또한 구매자에게는 공식전달식을 통해 레전드와 직접 만나 기념 촬영까지 할 수 있는 기회도 주어진다.레어온컴퍼니는 선수별로 단 하나만 존재하는 극도의 희소성 때문에 스포츠 팬과 컬렉터들 사이에서 높은 관심과 함께 ​치열한 구매 경쟁이 벌어질 것으로 기대하고 있다. 황현기 레어온 대표는 “단순한 스포츠 굿즈가 아니라 대한민국 스포츠 레전드의 역사와 실제 소장품을 하나의 상품으로 소장하는 특별한 경험을 제공하겠다”라고 밝혔다.온리원 패키지는 레어온 홈페이지를 통해 사전구매 신청할 수 있다.박현진 기자