스포츠 [포토] ‘허공 보고 발차기’ 버추얼 태권도 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/10/02/20261002800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 10:31 입력 2026-10-02 10:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 ‘허공 향해 발차기’2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 VR 장착 완료2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식이 VR 장비를 착용하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 VR 장착 완료2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식이 VR 장비를 착용하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 적은 가상세계에2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 ‘서로 다른 방향 보고’2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 아시안게임에 도입된 버추얼 태권도2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 ‘VR 끼고 발차기’2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경기가 열린 아시안게임은 언제 개최 예정인가요? 2024년 2026년