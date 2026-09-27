MVP 경쟁 태풍의 눈 떠오른 kt 힐리어드, 짝수 달 징크스 넘어라

세줄 요약 힐리어드, 9월 맹타로 MVP 다크호스 부상

홈런 공동 2위·타점 단독 선두로 추격

짝수 달 부진과 10월 8경기 극복 과제

이미지 확대 kt 외국인타자 샘 힐리어드가 홈런 공동 2위, 타점 1위를 달리며 MVP 경쟁에 태풍으 눈으로 떠올랐다. kt 위즈 제공

이미지 확대 kt 샘 힐리어드가 지난 24일 시즌 39호 홈런을 터뜨린뒤 동료들의 축하를 받으며 더그아웃으로 들어오고 있다. kt 위즈 제공

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프로야구 정규리그 MVP 경쟁이 점입가경이다. 투수 부문은 물론 타자 부문에서도 확실하게 치고 나가는 강력한 후보가 없다. 그런데 9월 들어 무서운 뒷심을 발휘하며 MVP 경쟁에 태풍의 눈으로 급부상한 선수가 있다. kt 위즈의 외국인타자 샘 힐리어드다.힐리어드는 26일 기준 홈런 공동 2위, 타점 단독 선두에 올라있다. 홈런 레이스는 시즌 초반부터 KIA 타이거즈 김도영과 LG 트윈스 오스틴 딘의 양자구도로 전개됐다. 김도영이 40홈런을 기록한 지난 8일까지만 해도 2위인 오스틴이 36홈런이었고 3위인 힐리어드는 32개로 크게 뒤져있었다. 그러나 김도영이 코뼈 골절과 아이치·나고야 아시안게임 출전으로 자리를 비운 사이 오스틴이 먼저 39홈런 고지에 도달했고 힐리어드까지 39홈런을 쏘아올리며 김도영을 턱 밑까지 추격했다.타점 역시 오스틴에 이어 2위에 머물러 있었는데 19일 두산 베어스전부터 6경기 연속 타점을 꼬박꼬박 추가하며 모두 9타점을 쓸어담더니 123타점으로 단독 선두로 올라섰다.다관왕을 차지하면 MVP 경쟁에서 절대적인 우위를 차지할 수 있기 때문에 힐리어드의 기세를 허투루 볼 수는 없다. 팀이 단독선두를 달리며 한국시리즈 직행 가능성을 한껏 높이고 있다는 후광효과도 등에 업었다. 여기에 남은 경기수도 경쟁자인 김도영이나 오스틴보다 많다.힐리어드가 홈런과 타점 타이틀을 모두 챙길 경우 투수 부문의 곽빈(두산)과 MVP를 다투게 될 가능성이 높다. 곽빈은 평균자책점(2.26)과 탈삼진(186개)에서 단독선두를 달리고 있지만 승수가 11승으로 매우 적은 편이다. 힐리어드에게 충분히 승산이 있는 게임이다.오히려 위험요소는 힐리어드 자신에게 있다. 힐리어드는 홀수 달에는 펄펄 날면서도 짝수 달에는 죽을 쑤는 묘한 리듬을 탔다. 4월에는 홈런 4개에 16타점으로 고전했고 6월에도 홈런 6개에 20타점으로 기대에 미치지 못했다. 8월엔 홈런 2개에 그쳤고 타점도 9타점으로 부진했다. 물론 폭염 브레이크 등으로 경기수가 15경기로 확 줄어든 탓도 있지만 그런 변수를 고려하더라도 극심한 부진이었다는 점은 부인하기 어렵다.그러나 5월엔 8개의 홈런을 쏘아올렸고 23타점을 쓸어담았다. 7월엔 더 무섭게 타올랐다. 올스타 브레이크 등으로 19경기만 치른 가운데서도 9홈런과 26타점을 기록했다. 8월에 한없이 가라앉는 듯하더니 9월이 되자 또다시 반등했다.가장 중요한 승부처는 10월에 벌어지는 8경기다. 힐리어드 입장에서는 지긋지긋하게 따라다닌 ‘짝수 달 부진 징크스’를 떨쳐내야 한다. MVP 경쟁만 걸려있는 것이 아니다. 정규시즌을 마치면 포스트시즌을 치러야 한다. 플레이오프부터 시작할 수도 있지만 지금으로서는 한국시리즈 직행 가능성이 더 높다. 어떤 경우에도 일주일 이상의 실전 공백이 생긴다. 가뜩이나 짝수 달 성적이 좋지 않은데 불규칙한 경기 일정으로 타격감까지 떨어진다면 팀의 한국시리즈 우승 목표에도 힘을 실을 수 없다.박현진 기자