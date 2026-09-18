K리그 인기 주도한 전북 현대, K리그 2차 클럽상서 2관왕

세줄 요약 전북 현대, 2차 클럽상 2관왕 달성

평균 유료 관중 1만8237명 최다 기록

관중 증가 폭 3103명, 흥행 상승 입증

이미지 확대 전북 현대의 강상윤이 26일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 프로축구 K리그1 2026 포항 스틸러스와 홈경기에서 후반 추가 4분 극적인 결승골을 넣은 직후 이승우(10번)를 껴안고 기뻐하고 있다. 한국프로축구연맹 제공

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K리그1 전북 현대가 프로축구 최고 인기구단임을 다시 한 번 인정받았다.전북은 한국프로축구연맹이 18일 발표한 ‘하나은행 K리그1 2026 2차 클럽상’에서 ‘풀 스타디움상’과 ‘플러스 스타디움상’ 등 2개 부문을 휩쓸었다.‘풀 스타디움상’은 가장 많은 관중을 유치한 구단에 주어지는데 전북은 14∼26라운드에 열린 총 6번의 홈경기에서 평균 유료 관중 1만8237명으로 최다 관중을 기록했다. 전북은 또 지난 차수 대비 평균 관중이 가장 많이 늘어난 구단에 수여하는 ‘플러스 스타디움상’도 받았다. 지난 1∼13라운드 당시 전북의 평균 유료 관중은 1만5134명이었는데 이번 차수에는 평균 관중수가 3103명이나 늘었다.가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 주는 ‘팬 프렌들리 클럽상’은 울산 HD에 돌아갔다. 울산 HD는 데이터베이스 및 선수단 정보 열람이 가능한 ‘미디어 리소스 플랫폼’을 구축했고 패션 협업 제품을 12종이나 출시해 팬들의 사랑을 받았다.대전하나시티즌은 최적의 그라운드 상태를 유지해 ‘그린 스타디움상’을 수여했다.박현진 기자