WKBL, 스포츠 분야 양성평등 문화 위해 팔 걷어붙였다...서울시여성가족재단과 업무협약

세줄 요약
- WKBL-서울시여성가족재단 업무협약 체결
- 스포츠 양성평등·성인지 역량 강화 추진
- 자원·네트워크 연계한 협력 체계 구축
한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 서울 동작구 서울여성플라자에서 서울시여성가족재단과 업무협약을 맺고 스포츠 분야의 양성평등 문화 확산과 성인지 역량 강화 협력 체계 구축에 나선다.
이날 협약식에는 신상훈 WKBL 총재와 박정숙 서울시여성가족재단 대표이사 등 양 기관 임원진과 실무진이 참석했다.
협약은 두 기관의 자원·네트워크를 연계해 스포츠 분야 성인지 인식을 제고하고 일·생활 균형 환경 조성을 위한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 두 기관은 정보 교환과 논의를 거쳐 구체적인 세부 사업을 추진해 나갈 예정이다.
신 총재는 “스포츠 현장의 성인지 역량을 강화하고 농구를 매개로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.
최근 WKBL은 여성 스포츠의 저변 확대, 경기장 내 관람객 편의성 제고, 가족 단위 팬 유치를 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다.
박현진 기자
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