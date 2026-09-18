송성문, MLB 포스트시즌 무대에 한 걸음 더

이미지 확대 샌디에이고 파드리스의 송성문. 샌프란시스코 AP 연합뉴스

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송성문(샌디에이고)이 메이저리그(MLB) 포스트시즌 무대에 설 가능성이 조금 더 높아졌다.샌디에이고 파드리스는 18일(한국시간) 미국 콜로라도주 덴버의 쿠어스필드에서 벌어진 콜로라도 로키스와의 방문경기에서 9-2로 이겼다. 시즌 84승째를 거둔 샌디에이고는 내셔널리그(NL) 와일드카드 경쟁에서 애리조나 다이아몬드백스와의 격차를 4경기로 벌리며 포스트시즌 진출에 한걸음 다가섰다.송성문도 이날 경기에서 8회말 3루수 페르난도 타티스 주니어의 대수비로 그라운드를 밟았으나 타격 기회까지 돌아오지는 않아 3경기 연속 출장한 것으로 만족했다. 올해 MLB에 데뷔한 송성문은 73경기에서 타율 0.187(123타수 23안타) 1홈런 16타점 19득점 13도루를 기록 중이다.박현진 기자