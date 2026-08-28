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고희진 정관장 감독, 코치 부적절 행위 책임지고 자진 사퇴

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박현진 기자
수정 2026-08-28 16:38
입력 2026-08-28 16:38
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고희진 정관장 감독(가운데)이 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. KOVO 제공
고희진 정관장 감독(가운데)이 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. KOVO 제공


여자 프로배구 정관장을 이끌던 고희진 감독이 지난 1월 선수단 회식 자리에서 일어난 불미스런 사건에 대한 책임을 지겠다는 뜻을 밝히며 스스로 지휘봉을 내려놓았다.

정관장 구단은 28일 “최근 고 감독이 일련의 사태에 책임을 지고 자진 사퇴하겠다는 의사를 밝혀 수용하기로 했다. 선수단이 훈련과 경기 준비에 집중할 수 있도록 후임 지도자 선임 절차에 신속히 착수하고 팀 안정에 온 힘을 쏟을 것”이라고 밝혔다.

정관장 구단은 올스타 휴식기였던 지난 1월 선수단 회식 도중 A코치가 선수에게 부적절한 행위를 한 것을 5월에 뒤늦게 인지했다. 구단은 먼저 관련자들을 분리조치한 뒤 한국배구연맹(KOVO)과 스포츠윤리센터에 이를 신고했다. 고 감독은 회식 자리에는 함께 있었지만 A코치의 행위는 보지 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.

KOVO는 스포츠윤리센터로부터 조사 결과를 통보받는 대로 상벌위원회 개최 여부를 결정할 방침이다.

박현진 기자
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