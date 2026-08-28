레바논에 완패한 남자농구 비상등...FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드서 F조 최하위 추락

세줄 요약 레바논 원정 74-93 완패, F조 최하위 추락

이현중 합류에도 외곽슛·리바운드 열세

사우디전 앞두고 월드컵 본선행 비상등

이미지 확대 농구 국가대표팀 여준석이 28일 FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드 윈도4 레바논전에서 골밑슛을 시도하고 있다. FIBA 제공

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에이스 이현중이 가세했지만 한국 남자농구 대표팀의 추락을 막을 수 없었다.한국은 28일(한국시간) 레바논 주크 미카엘 누하드 나우팔 스포츠콤플렉스에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 2라운드에서 레바논에 74-93(24-18 17-20 19-25 14-30)으로 완패했다. 한국은 일본 원정 평가전에서 2연패한 것을 포함해 최근 3연패에 빠졌다. 니콜라이스 마줄스 감독 부임 이후 1승 6패로 곤두박질쳤다.2라운드에서는 1라운드 성적(3승 3패·조 2위)을 포함해 성적을 매기는데 한국은 이날 패배로 3승 4패(골득실 -19)를 기록했다. 사우디아라비아(골득실 -13)와 승패는 동률이었지만 골득실에서 밀려 F조 6개 팀 가운데 최하위로 밀려났다. 같은 조에 속한 중국과 일본은 모두 승리를 거뒀다.한국의 월드컵 본선 진출에도 빨간불이 켜졌다. 예선 2라운드에서는 12개국이 2개 조로 나뉘어 경쟁하는데 각 조 1∼3위 팀과 양 조 4위 중 성적이 더 좋은 1개국이 월드컵 본선행 티켓을 차지한다. 한국은 오는 31일 안방으로 사우디아라비아를 불러들여 분위기 반등에 나선다.1쿼터에선 기세를 올렸다. 미국프로농구(NBA) 서머리그 일정을 마치고 합류한 이현중이 외곽포 두 방을 터뜨리며 분위기를 끌어올린 덕분에 24-18로 6점을 앞선 가운데 1쿼터를 마쳤다. 그러나 2쿼터부터 추격을 허용하더니 후반에는 완전히 조직력이 무너졌다. 3쿼터 시작과 동시에 세르히오 엘 다르위치에게 연달아 5점을 허용하며 주도권을 내줬고 3쿼터 막판 자드 칼릴에게 역전 점프슛을 내주며 60-63으로 끌려갔다. 4쿼터에서는 칼릴을 앞세운 레바논의 외곽포에 속수무책으로 당하며 30점을 두들겨맞았다.반면 한국의 외곽슛은 잠잠했다. 이현중은 30분 57초를 뛰며 11점 5리바운드를 기록했지만 3점슛 7개 가운데 2개(성공률 28.6%)만 적중시켰다. 부상으로 지난 일본 원정에 불참했던 이정현(13점 3어시스트)이 던진 10개의 3점슛 가운데 8개가 림을 벗어났다. 여준석이 19점 4리바운드로 분전했으나 역부족이었다.레바논은 아시아 최고의 가드로 평가받는 와엘 아라지, 귀화 선수 디드릭 로슨 등 주축 선수들이 빠진 가운데서도 유세프 카야트(21점 6리바운드 3어시스트)가 전방위 활약을 펼치며 승리를 주도했다. 레바논은 외곽슛과 골밑에서 모두 한국을 압도했다. 3점슛 성공률 39.1%로 한국(22.9%)을 크게 앞섰고 리바운드에서도 50-30으로 절대우위를 보였다.박현진 기자