“이게 야구지….” 위기와 찬스 교차한 운명의 연장 10회말, 감독들 웃고 울린 공 하나

세줄 요약 연장 10회말까지 이어진 잠실 혈투

오스틴 사이클링 히트와 동점 적시타

홍창기 우중간 끝내기안타로 마무리

이미지 확대 LG 홍창기가 25일 NC와의 홈경기 연장 10회말 짜릿한 끝내기 안타를 터뜨린 뒤 두 팔을 번쩍 들며 그라운드를 질주하고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 홍창기가 25일 NC와의 홈경기 연장 10회말 끝내기 안타를 터뜨린 뒤 틴 동료들의 격렬한 축하를 받고 있다. LG 트윈스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이게 야구지….”25일 잠실구장에서 벌어진 NL 다이노스와 LG 트윈스전 연장 10회말. 양 팀 사령탑은 똑같이 이런 생각을 했을 것 같다. 위기와 찬스가 매 순간 교차하며 두 감독의 애간장을 태웠다.10회말까지 가는 과정도 그랬지만 10회말은 더 드라마틱했다. 3-4로 뒤진 가운데 LG 외국인타자 오스틴 딘이 가운데 담장을 때리는 3루타로 역사적인 사이클링 히트를 만들어냈고 송찬의가 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타로 최원영을 불러들여 다시 승부를 원점으로 돌려놨다.무사 2루에서 타순이 5번타자 문보경과 6번타자 문정빈으로 이어지자 이호준 NC 감독은 과감하게 결단을 내렸다. 문보경과 문정빈을 연달아 고의 4구로 거르고 하위타선을 상대로 만루작전을 펼쳤다. 이 감독은 “누구라도 다 그렇게 했을 것이다. 외야 플라이 하나는 칠 수 있는 선수들이었다. 한 점만 더 주면 끝이니까 7~9번 타자와 승부하려고 했다”고 그 상황을 복기했다.성공적이었다. 구본혁을 얕은 중견수 플라이로 잡아냈고 박동원까지 3루수 인필드플라이로 돌려세웠다. 9번타자 홍창기는 전날까지 타율 0.249의 부진에서 헤어나지 못하고 있었고 이날 역시 4타수 무안타로 침묵했다.염경엽 LG 감독의 얼굴에 쓴웃음이 번졌다. 같은 순간 이 감독의 머릿속에도 ‘하필 왜 홍창기가 거기에 있을까’하는 생각이 스쳤다. NC 지휘봉을 잡기 직전 LG 수석코치를 지냈던 이 감독에게는 ‘출루머신’으로 활약했던 홍창기의 기억이 선명했다. 바로 그 순간 홍창기가 NC 전사민의 초구를 두들겨 우중간을 완전히 가르는 짜릿한 끝내기안타를 터뜨렸다.염 감독은 “오스틴과 홍창기가 여럿 살렸다. 이게 야구다. 하면 할수록 정말 변수도 많고 어렵다”며 안도의 한숨을 내쉬었다. 이 감독은 “홍창기가 그렇게 멀리치는 선수가 아닌데…”라며 헛웃음을 지었다. 그는 “(타격감이 좋지 않으니) 홍창기가 될대로 되라는 심정으로 배트를 휘둘렀고 전사민도 칠테면 쳐보라며 공을 던졌는데 거기 딱 맞는 공이었구나 싶었다”고 허탈한 표정을 지었다.박현진 기자