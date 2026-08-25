역전 만루포 충격 딛고 KIA 필승조 헤쳐모여...곽도규 가세해 불펜 강화

세줄 요약 곽도규 복귀 임박, KIA 불펜 재정비

이의리·조상우·정해영 등 필승조 가동

왼손 카드 보강으로 후반 운영 강화

이미지 확대 KIA 타이거즈 좌완투수 곽도규 KIA 타이거즈 제공

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역전 만루포의 충격을 딛고 KIA 타이거즈의 필승조가 전열을 정비한다.핵심은 좌완 곽도규의 가세다. 22일과 24일 2군 경기에서 실전 등판을 통해 컨디션을 점검한 곽도규는 이르면 26일 1군에 합류할 것으로 보인다. 곽도규는 지난해 팔꿈치 수술을 받고 재활한 뒤 시즌 중반에 팀에 합류해 부상 직전까지 불펜 필승조로 활약하며 24경기에서 1구원승과 7홀드에 평균자책점 2.12를 기록했다.이범호 KIA 감독은 “아무 문제 없다는 보고를 받았다. 구속도 143km까지 나왔으니 자기 스피드는 되찾았다. 일단 하루 휴식을 준 뒤 불러올릴 생각”이라고 밝혔다. 그는 이어 “폭염 브레이크로 열흘 정도 쉰 덕분에 곽도규가 돌아올 때까지 조금 시간을 벌 수 있었다. 곽도규가 있는 것과 없는 것은 제법 큰 차이가 있다”며 “이의리까지 마운드를 이어가는데 또 하나의 옵션이 생겼다. 이기는 경기에 왼손타자를 상대해주면 팀에 큰 도움이 될 것”이라고 활용법까지 구체적으로 설명했다.마무리 투수 보직을 이의리에게 맡긴다는 언급은 하지 않았지만 이의리는 8월들어 실질적인 마무리로 맹위를 떨치고 있다. 23일 키움 히어로즈전에서 김재현에게 9회말 역전 만루홈런을 허용했지만 당시에도 시속 157km의 강력한 직구를 던졌다. 힘이 떨어졌다기 보다는 히팅 포인트를 앞에다 두고 직구 하나만 노리던 김재현의 방망이에 걸렸다고 보는 게 맞다.조상우가 다소 부침을 보이고 있지만 크게 신경쓰지 않고 있다. 이 감독은 “조상우가 조금 처지는 분위기다. 투구수가 20개를 넘어가면 구위가 차이 나는 게 보인다. 고민을 해봐야 할 때가 되기는 했다. 한 시즌을 치르다보면 컨디션이 좋지 않을 때도 만나고 다시 올라오는 시점도 온다. 좋지 않을 때는 잠시 쉬어가면 된다. 지금은 이태양의 컨디션이 좋고 엔트리도 늘어나지 않았나”며 여유를 보였다.실제로 KIA의 불펜 가용 자원은 풍부한 편이다. 이의리와 곽도규 외에도 시즌 중반까지 마무리를 맡았던 성영탁이 구위를 되찾았고 전상현과 이태양도 싱싱한 공을 뿌린다. 마무리 경험이 풍부한 정해영과 조상우가 뒷받침해 준다면 뒷문을 더 단단하게 잠글 수 있다. 팀 홈런 1위(143개)를 자랑할 정도로 폭발력 있는 타선이 버티고 있어 경기 중·후반에 강력한 뒷심 발휘할 수 있다.박현진 기자