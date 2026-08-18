프로야구 경기개시 시간 25일부터 기존 시간대로 환원

세줄 요약 경기 개시 시간, 25일부터 기존 시간대로 환원

폭염 완화와 현장 의견 반영한 운영 기준 재조정

쿨링 브레이크·클리닝타임 기준은 일부 유지

이미지 확대 한국야구위원회(KBO) 박근찬 사무총장과 10개 구단 단장들이 6일 오후 폭염대책을 논의하기 위한 긴급 실행위원회를 진행하고 있다. 박현진기자

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한국야구위원회(KBO)가 25일부터 경기개시 시간을 기존 시간대로 환원하기로 했다.KBO는 18일 “최근 기상 상황 변화를 반영해 폭염 관련 경기 운영 기준을 재조정한다“며 이같은 방침을 공식발표했다.KBO는 지난 6일 폭염 대응 긴급실행위원회를 열어 11일부터 경기 개시 시간을 오후 7시(고척 평일 오후 7시, 토요일 오후 6시, 일요일 오후 2시)로 조정하고 향후 기상 상황 및 현장 여건의 변화에 따라 운영 기준을 탄력적으로 적용하겠다고 밝혔다. 이후 KBO는 최근 폭염 수준이 당초 전망보다 완화됨에 따라 각 구장별 온열질환자 발생 현황과 구단 및 현장 의견 등을 종합적으로 고려해 폭염 관련 가이드라인을 재조정하기로 했다.이에 따라 25일부터 9월 6일까지 편성된 KBO 리그 경기는 개시 시간이 기존 시간대로 조정된다. 오는 31일까지는 평일 오후 6시 30분, 토·일요일 오후 6시에 경기가 시작된다. 9월부터는 토·일요일 경기 개시 시간이 변경된다. 9월 1일부터 6일까지 편성된 경기는 평일 오후 6시 30분, 토·일요일 경기는 오후 5시에 열린다. 다만 시간 조정이 필요하다고 판단되는 경우에는 최대 오후 7시 30분까지 경기 시작 시간을 늦출 수 있다.3, 7회 및 9회 종료 후 이닝 교대 시 적용하는 4분의 쿨링 브레이크는 18일부터 경기 당일 오후 1시 기준 폭염특보(주의보 이상) 발효 시에 한해 적용한다. 5회 종료 후 진행되는 클리닝타임은 기본 4분으로 운영하고 필요시 6분까지 늘릴 수 있다. 그 외 경기 취소 혹은 지연 개시 등에 관한 폭염 대응 경기 운영 기준은 기존과 동일하게 적용된다.KBO는 “폭염 상황이 완화되더라도 온열질환 위험이 발생할 수 있는 시기인 만큼 경기장 이용객의 건강과 안전 확보를 위한 안전관리에 만전을 기해달라”고 각 구단에 요청했다.박현진 기자