더워서 취소 이젠 비 와서 취소…삼성 vs 한화, 롯데 vs NC 모두 순연

KBO 주말 2경기 취소 공지

이미지 확대 한화 이글스 제공

세줄 요약 NC-롯데전, 한화-삼성전 우천 취소

폭염 취소 뒤 비 취소로 일정 흔들림

올 시즌 취소 경기 57경기 집계

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불과 일주일 전까지 더위에 멈췄던 프로야구가 이제는 비에 멈췄다.한국야구위원회(KBO)는 16일 오후 7시부터 열릴 예정이던 프로야구 NC 다이노스-롯데 자이언츠(부산), 한화 이글스-삼성 라이온즈(대구) 경기가 비로 취소됐다고 발표했다.이로써 올 시즌 취소된 경기는 총 57경기가 됐다. 비 때문에 취소된 경기는 27경기이고 폭염으로 취소된 경기는 30경기다. 이날 취소된 경기는 추후 재편성된다.여름이면 장마와 태풍 등으로 종종 멈췄던 프로야구는 올해 기록적인 폭염까지 덮치면서 정상적인 정규시즌 소화에 어려움을 겪고 있다. 7월 말~8월 초 전국적인 무더위에 KBO는 아예 지난 5~9일 경기를 전부 취소했고 경기 시간도 평일 기준 6시 30분 시작이던 경기를 일괄 7시로 미뤘다.그러나 입추 들어 무더위가 한풀 꺾이고 처서가 다가오면서 환경이 급변했다. 이날 오후 6시 기준 서울 날씨가 영상 25도라 더위와는 거리가 멀다.한반도에 태풍이 8월에 가장 많이 찾아오는 만큼 남은 8월에도 우천 취소 경기가 추가로 발생할 수 있다. 폭염으로 이미 많은 경기가 취소돼 짧은 휴식기를 치른 구단들 입장에서는 추가적인 취소가 달갑지 않을 수 있다.류재민 기자