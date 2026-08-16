이정후 4경기만에 침묵깨고 멀티히트...배지환은 방출 대기 신세

세줄 요약 이정후, 4경기 만에 멀티히트로 타격감 회복

샌프란시스코, 콜로라도 7-1 제압하며 승리

배지환, 밀워키 입단 6일 만에 DFA 통보

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 16일(한국 시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 콜로라도 로키스와 경기 4회 말 좌전 안타를 치고 있다. 이정후는 3타수 2안타 1득점 1볼넷을 기록했고 샌프란시스코는 7-1로 승리했다. 샌프란시스코 AP뉴시스

이미지 확대 밀워키 브루어스의 배지환이 10일(한국 시간) 미 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 미네소타 트윈스와 경기 7회 번트 후 1루로 달리고 있다. 배지환은 밀워키 이적 첫 경기에서 1타수 1안타를 기록했고, 밀워키는 연장 끝에 4-3으로 승리했다. 밀워키 AP뉴시스

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 만에 침묵을 깨고 안타를 터뜨렸다.이정후는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 이정후가 안타를 기록한 것은 홈런 포함 2안타를 때린 11일 휴스턴 애스트로스전 이후 4경기 만이다. 시즌 타율도 0.290에서 0.293으로 끌어올렸다.안타 2개를 한 이닝에 몰아쳤다. 1회에는 볼넷으로 걸어나갔으나 후속타가 이어지지 않아 득점에는 실패했다. 1-1로 맞선 4회 콜로라도 선발로 등판한 우완 마이클 로렌젠의 7구째 바깥쪽 체인지업을 받아쳐 중전안타로 공격의 물꼬를 텄다. 샌프란시스코 타선은 상대 마운드의 난조를 틈타 타자 일순하며 6점을 쓸어담았다. 이정후는 타석이 한 바퀴 돈 뒤 2사 1루서에서 좌완 파커 무신스키를 상대로 좌전안타를 뽑아내며 멀티히트를 완성했다. 이정후는 7-1로 크게 앞선 6회말 2사 1루에서 중견수 플라이로 물러났다.샌프란시스코는 7-1로 승리했다.한편 밀워키 브루어스에 새 둥지를 튼 배지환은 6일 만에 방출대기(DFA·Designated for assignment) 신세가 됐다. 밀워키는 이날 배지환을 방출 대기하면서 오클랜드 애슬레틱스에서 현금 트레이드로 영입한 유틸리티 플레이어 조너선 오넬러스를 로스터에 등록했다고 밝혔다. 배지환은 영입 의사를 밝힌 팀이 나타나면 곧바로 이적할 수 있지만 그렇지 않을 경우 마이너리거로 강등되거나 자유계약선수(FA)가 된다.배지환은 지난 5일 뉴욕 메츠 산하 마이너리그 트리플A팀인 시러큐스 메츠에서 방출됐다가 10일 밀워키와 계약을 맺었다. 입단 당일부터 빅리그 미네소타 트윈스전에 출전해 번트 안타를 치는 등 인상적인 모습을 보였으나 이후 경기에서는 별다른 활약을 보여주지 못했다. 12일 샌디에이고 파드리스전에서는 수비를 하다 실수해 대량 실점의 빌미를 내주기도 했다.박현진 기자