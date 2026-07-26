삼성 새 외인투수 보스, 스위퍼 위력은 확인. 그러나 의존도 너무 높아 집중타 허용

세줄 요약 보스, 두산전 5이닝 2실점 데뷔

스위퍼 위력 확인, 삼진 5개 수확

의존도 높아 4회 집중타 허용

이미지 확대 아리엘 후라도의 부상대체 선수로 삼성 유니폼을 입은 오스틴 보스가 26일 두산전에 선발 등판해 역투하고 있다. 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 삼성 벤치에서도 팀 동료들이 26일 첫 선을 보인 오스틴 보스의 피칭을 눈여겨 보고 있다. 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 26일 두산전에서 첫 선을 보인 삼성 오스틴 보스가 있는 힘을 다해 볼을 던지고 있다. 삼성 라이온즈 제공

삼자범퇴로 이닝을 마무리했다.

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삼성 라이온즈 마운드의 마지막 퍼즐이 될 오스틴 보스가 무난한 데뷔전을 치렀다. 비록 2점을 내준 뒤 6회 김태훈에게 마운드를 넘겨주긴 했지만 한때 메이저리그에서도 통했던 스위퍼의 위력 만큼은 인상적이었다.아리엘 후라도의 부상 대체선수로 합류한 보스는 26일 잠실구장에서 벌어진 두산 베어스와의 원정경기에 선발 등판해 5이닝을 2실점으로 버텼다. 안타는 5개 허용했으나 볼넷은 없었다. 삼진도 5개를 곁들였다. 74개의 공 가운데 54개를 스트라이크존으로 꽂아넣으며 수준급의 제구력도 증명했다.우타자 바깥쪽으로 휘면서 떨어지는 스위퍼 구사율이 무려 40.5%에 달했다는 점이 눈에 띈다. 직구 최고 구속 150km의 직구와 커브를 각각 15개 섞었고 스플리터(8개)와 커터(4개), 싱커(2개) 등에 대한 의존도는 상대적으로 떨어졌다.1회를 공 4개로 깔끔하게 틀어막으며 기분 좋게 출발했다. 선두타자 박찬호에게 초구 직구를 던지다 좌전안타를 허용했으나 박찬호가 2루까지 내달리다 주루사한 덕분에 한결 편하게 다음 타자들을 상대할 수 있었다.2회부터 스위퍼에 본격적으로 시동을 걸었다. 첫 타자 양의지에게 큼지막한 장타를 두들겨맞을 뻔했지만 김지찬이 담장 앞에서 타구를 낚아채 보스의 어깨를 가볍게 했다. 이어 타석에 들어선 김민석을 상대로 3구삼진을 잡아내며 국내 무대 첫 탈삼진을 기록했다. 스위퍼의 위력은 명불허전이었다. 스트라이크존 한 가운데로 꽂히는데도 타자들이 몸에 맞을까 싶어 등을 돌리는 모습이 연출되기도 했다.3회까지 연거푸 삼자범퇴로 기세를 올렸지만 타순이 한 바퀴를 돈 뒤 집중타를 맞았다. 스위퍼에 대한 의존도가 너무 컸던 탓이다. 4회말 스위퍼를 노린 두산 타자들이 정타를 만들어내기 시작했다. 유니오 세베리노에게 우익수 뒤쪽 2루타를 맞았고 박준순의 중견수 희생플라이로 1사 3루를 허용했다. 양의지 타석때는 땅볼 타구를 끌어내기 위해 스트라이크존에서 떨어지는 공을 구사하다보니 볼이 늘어났고 결국 8구째에 좌전안타를 두들겨맞아 선취점을 내줬다. 이어 김민석과 안재석에게 연거푸 안타를 맞아 추가점을 허용했다. 3회까지 투구수가 30개에 불과했지만 4회에만 27개의 공을 던져야 했다. 그러나 5회엔 다시 안정을 되찾았다. 힘이 다소 빠진듯 스위퍼가 스트라이크존에서 한참 벗어나는 모습이 잠시 보이기도 했으나만족스럽지는 않아도 낯선 무대에서 부담스런 첫 등판이었다는 점을 고려하면 충분한 경쟁력은 보여줬다. 다만 직구의 힘이 타자들을 압도하기엔 모자랐고 스위퍼 외에 2~3번째 구종으로 타자들을 현혹시키지 못했다는 아쉬움도 남겼다. 보스가 다음 등판에서는 어떤 모습을 보여줄지 지켜볼 일이다.박현진 기자