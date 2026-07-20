역시 ‘신공지능’! 최강 바둑 인공지능 꺾었다

2점 접바둑서 카타고에 4집 반승5시간 혈투 끝에 공식 대국 첫 승리
주도권 안 내주며 98% 승률 유지해
“중앙 버려서 승기”… 내일 최종 3국
전 세계 인간 바둑 최강자 신진서 9단이 불가능의 영역으로 여겨졌던 인공지능(AI) 바둑과의 대국에서 승리했다. 인간이기에 범할 수 있는 흔한 실수도 없이 주도권을 단 한 차례도 내주지 않은 완벽한 승리였다.
신 9단은 19일 서울 중구 한국경제TV스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고와 5시간 가까운 혈투 끝에 290수 만에 흑 4집반승을 거뒀다. 지난 17일 제1국 패배를 설욕하며 1승 1패를 만든 신 9단은 21일 제3국에서 최종 승부를 가린다. AI와 인간의 격차를 고려해 2점 접바둑으로 두기는 했지만 신 9단은 현존 최고 성능의 바둑 AI인 카타고와의 공식 대국에서 처음으로 승리한 기사가 됐다.
10년 전 이세돌 전 바둑기사가 알파고를 상대로 1승을 거둔 뒤 AI의 성능이 비약적으로 발전해 왔다는 점에서 이번 승리는 당시만큼 의미가 크다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 숱한 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 완승을 이어 왔다. 4점을 놓고도 패하는 프로기사도 있었다.
신 9단은 이날 대부분의 국면에서 98% 이상의 승률을 유지하며 우세한 경기를 펼쳤다. 단 한 차례의 실수가 곧 패배로 직결될 수 있었기에 신 9단은 신중에 신중을 거듭하며 카타고가 펼치는 복잡한 국면을 차분히 타개해 나갔다. 신 9단은 “초반부터 반발하거나 공격하고 싶었지만 꾹 참았다”고 밝혔다.
중반에는 중앙에서 치열한 전투가 펼쳐졌다. 카타고의 197·199수는 중앙 전투를 더욱 복잡하게 만들었다. 그러나 신 9단이 중앙의 3점을 과감히 버리는 선택을 하면서 흐름을 가져왔고 이후 안정적인 마무리로 승리를 완성했다. AI의 엄청난 연산 능력에 맞선 초인적인 판단이 결국 승부를 갈랐다.
지난 17일 1국에서 카타고의 변칙에 무너졌던 신 9단은 “1국에선 너무 쉽게 져 부끄럽고 후회가 컸는데 하루 심리적으로 재정비할 수 있었던 것이 큰 도움이 됐다”고 돌아봤다. 그는 “3승이 목표였지만 1국에서 완패한 뒤엔 1승도 쉽지 않을 수 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 이번 승리가 더욱 뜻깊다”고 웃었다.
신 9단은 “오늘도 졌다면 내일은 하루 종일 누워 있어야 하는데 운동과 휴식을 겸하면서 3국을 준비하겠다”고 밝혔다. 이번 대국에서 신 9단은 대국당 5000만원씩 총 1억 5000만원의 대국료를 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 부상으로 제네시스 G90을 받는다.
류재민 기자
세줄 요약
- 신진서 9단, 카타고 상대로 공식 첫 승리
- 5시간 혈투 끝 흑 4집반승, 1승1패 균형
- 중앙 3점 버리는 과감한 판단으로 승기
2026-07-20 23면
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