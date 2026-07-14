인공지능 잡으러 신공지능이 간다…신진서 “2승 이상 거두고 싶다”

바둑 AI 카타고와 19일부터 맞대결

2점 접바둑·제한 시간 차이로 배려

“최대한 실수 줄이는 데 집중할 것”

이미지 확대 인공지능과의 바둑 맞대결을 앞둔 신진서 9단이 14일 서울 성동구 한국기원에서 열린 쎈수학·한경 기신전 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.7.14 한국기원 제공

이미지 확대 신진서 9단이 14일 서울 성동구 한국기원에서 열린 쎈수학·한경 기신전 기자회견에서 선전을 다짐하고 있다. 2026.7.14 한국기원 제공

세줄 요약 신진서, 카타고 상대로 2승 이상 목표 제시

중반 전투 대응이 승부처라는 판단 제시

AI 활용으로 인간 바둑 초반 발전 평가

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전 바둑기사 이세돌과 알파고의 2016년 대결 이후 10년 만에 열리는 인간과 인공지능(AI)의 바둑 맞대결을 앞두고 인류 최강 바둑기사인 신진서 9단이 2승 이상 거두겠다는 목표를 밝혔다.신 9단은 바둑 AI ‘카타고’와의 맞대결을 앞두고 14일 서울 성동구 한국기원에서 열린 쎈수학·한경 기신전 기자회견에서 “연습해 보니 2승 이상, 3승까지도 도전해 보고 싶다”며 “중반에서 카타고의 수에 얼마나 잘 대응하느냐가 승부처”라고 말했다.신 9단은 “어느 정도 여유가 있는 상태로 끝내기까지 간다면 기대해 볼 만하다”며 “전투로 흘러가면 내 승률은 10% 미만인 것 같고 후반 승부로 간다면 60~70% 이상으로 보고 있다”고 전망했다. 그는 “AI 등장 이후 다양한 수를 연구하면서 인간의 바둑도 초반은 확실히 발전했다고 생각한다”면서 “중반 전투는 여전히 인간의 창의성과 판단력이 필요한 영역”이라고 짚었다.이번 대결은 호선이 아닌 2점 접바둑으로 19일부터 열린다. 신 9단이 상대하는 카타고는 알파고 이후 가장 널리 쓰이는 오픈소스 바둑 AI로 프로기사와 국가대표 선수들의 훈련은 물론 TV 바둑 해설에도 활용된다.신 9단의 자신감에는 이유가 있었다. 신 9단은 AI를 가장 잘 활용하고, AI와 가장 가깝게 바둑을 두는 기사로 유명하다. 별명도 그의 성과 인공지능을 결합한 ‘신공지능’이다. AI를 참고하되 AI를 무조건 정답으로 여기지 않고 자신만의 길을 개척해 인류 최강 기사의 자리를 몇 년째 지키고 있다.신 9단은 대국 제의를 받은 뒤 대국에 나서는 카타고와 성능이 비슷한 AI 모델을 상대로 연습해 왔다. 그는 “2점 치수로는 대국을 제의받기 전까지 한 판도 이기지 못했다. 반면 세 점으로는 한 번도 지지 않았다”며 “두 점은 도전해 볼 만한 치수”라고 평가했다.그는 “사람과 둘 때는 어떤 상황에서도 이길 수 있다는 마음으로 임하지만 AI와의 대국에서는 작은 실수 하나도 치명적이기 때문에 최대한 실수를 줄이는 데 집중할 것”이라며 “전투를 벌이기보다 나만의 스타일로 끝내기까지 이어갈 수 있는 흐름을 만드는 데 초점을 맞춰 준비하고 있다”고 밝혔다.제한 시간은 신 9단에게 5시간과 30초 초읽기 1회가 주어진다. 카타고는 제한 시간 없이 매 수 20초 안에 착수해야 한다. AI와 인간의 사고능력을 고려한 규칙이다. 신 9단은 대국당 5000만원씩 총 1억 5000만원을 받고 승리할 때마다 5000만원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거두면 제네시대스 G90도 받는다.신 9단은 “관심을 가져주신 모든 분께 감사드린다. 좋은 기회에 카타고와 대국할 수 있게 돼 기쁘고 설레는 마음”이라며 “이번 대국이 승부 자체뿐만 아니라 앞으로 인간 기사들과 대국할 때도 큰 도움이 될 것으로 생각한다”고 말했다.류재민 기자