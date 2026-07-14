[반론보도] <[단독]가장 늦게 열린 문, 옆 선수가 앞길로 뛰어들었다…그날의 재구성> 등 기사 관련

이미지 확대 2024년 1월 29일 강원 평창군에서 열린 ‘대한스키협회장배 스키크로스 대회’ 결승전 당시 출발선 현장의 모습. 피해자 아버지 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

본 매체는 2026년 1월 25일 <[단독]가장 늦게 열린 문, 옆 선수가 앞길로 뛰어들었다…그날의 재구성> 등 제목 기사에서, 국내 스키크로스 대회에서 운영진이 승부를 조작한 정황이 있으며, 상현(가명) 선수가 대회 총책임자이자 스승인 A씨의 지시를 받아 A씨가 운영하는 강습소 소속 선수들을 위한 승부조작에 가담했다는 취지의 보도를 한 바 있습니다.이에 대해 상현 선수는 A씨로부터 승부조작 지시를 받은 바 없고, 출발 게이트 배정은 대회 규정에 따른 것이지 주로 방해를 위해 인위적으로 배치된 것이 아니며, 주행 중 감속은 통증이 있던 몸 상태와 점프 이후 착지 충격에 의한 것으로 경기 운영에 절차적, 도덕적 문제는 없었다고 알려왔습니다.또한 당시 해당 강습소 소속이 아닌 스키크로스 전문 코치에게 코칭을 몇 차례 받은 사실은 있으나 해당 강습소에 등록하는 등 A씨와 직접 관계를 가진 적은 없다고 밝혀왔습니다.이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.