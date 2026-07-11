올스타전 수놓은 최고의 명장면은...박찬호-박준순이 빚어낸 환상의 키스톤 플레이

세줄 요약 나눔팀 승리 속 드림팀 수비 장면 주목

박준순 포구 후 토스, 박찬호 회전 송구 완성

강백호 타구 아웃 처리, 비디오판독도 유지

이미지 확대 올스타전에 출전한 두산 베어스의 키스톤 콤비 박찬호와 박준순이 5회초 환상적인 호흡을 자랑하며 최고의 명장면을 연출한 뒤 서로를 끌어안으며 기뻐하고 있다. 두산 베어스 제공

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2026 KBO 올스타전의 승리는 나눔팀의 몫이었지만 최고의 명장면을 꼽으라면 주저 없이 드림팀의 키스톤 콤비 박찬호와 박준순(이상 두산 베어스)가 엮어낸 환상적인 수비에 가장 후한 점수를 줬을 것이다.5회초 1사 후 나눔 4번타자 강백호(한화 이글스)가 타석에 들어섰다. 강백호는 드림의 5번째 투수 김건우(SSG 랜더스)의 4구째를 노려쳐 2루 베이스 오른쪽으로 총알 같은 타구를 날렸다. 중견수 왼쪽으로 흐르는 완벽한 안타로 보였다. 운좋게 2루수 박준순의 글러브에 걸린다 해도 역동작이니 송구는 불가능한 상황이라 내야안타가 될 것이 확실했다.그런데 박준순이 절묘하게 타구를 낚아챈 뒤 등 뒤로 볼을 살짝 토스했고 2루를 향해 쇄도하던 박찬호가 그 공을 잡은 뒤 한 바퀴를 빙글 돌며 1루로 송구했다. 강백호가 전력을 다해 달렸지만 볼보다 빠를 수는 없었다.1루에서 아웃 판정이 내려지는 모습을 확인한 박찬호는 펄쩍 뛰어오르며 박준순과 얼싸안았다. 마치 한국시리즈의 마지막을 병살 플레이로 막아낸 것 처럼. 그 모습이 전혀 어색하게 느껴지지 않았을 만큼 둘의 호흡은 완벽했다.나눔 벤치는 곧바로 비디오판독을 요청했지만 판정은 뒤바뀌지 않았다.박현진 기자