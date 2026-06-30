올스타전 앞두고 프로야구 기념우표 발행

세줄 요약 올스타전 앞두고 KBO 10개 구단 기념우표 발행

역대 최다 관중 기록 기념한 세 번째 우표

유니폼·마스코트·야구장 이미지로 개성 반영

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올스타전을 앞두고 프로야구 10개 구단의 기념우표가 발행된다.KBO는 30일 우정사업본부와 함께 KBO 리그 10개 구단 기념우표를 발행한다고 밝혔다.KBO리그 우표가 발행되는 것은 이번이 세 번째다. KBO와 우정사업본부는 2016년 KBO리그 기념우표를 발행한 데 이어 2022년에는 KBO리그 레전드 40인 기념우표를 발행했다. 이번에 발행할 우표는 역대 최다 관중 기록을 새롭게 쓴 KBO리그와 10개 구단을 기념하기 위해 제작된다.이번 기념우표에는 KBO 리그 10개 구단의 유니폼과 대표 마스코트를 활용해 각 구단의 개성을 담을 계획이다. 이와 함께 푸른 잔디가 펼쳐진 야구장을 배경으로 야구공, 글러브, 배트 등 야구를 상징하는 요소와 치킨, 맥주 등 야구장 관람 문화를 연상시키는 이미지를 배치해 야구장을 찾는 팬들의 즐거움을 표현했다.KBO 리그 기념우표는 다음달 10일부터 가까운 총괄 우체국과 인터넷우체국에서 구매할 수 있다. 우편사업진흥원에서는 우표 발행에 맞춰 KBO 리그의 상징과 야구 선수 일러스트를 담은 우표첩을 비롯해 초일봉투, 맥시멈카드 등 관련 부가 상품도 인터넷우체국 등을 통해 판매할 예정이다.전국 3300여 개 우체국 네트워크를 기반으로 우편과 금융 서비스를 제공하는 우정사업본부는 매년 국가적으로 의미 있는 사건과 문화, 국민적 공감대를 형성하는 다양한 소재를 담은 기념우표를 발행하고 있다.우정사업본부 관계자는 “야구가 주는 즐거운 추억을 떠올리게 하는 이번 기념우표를 통해 KBO 리그의 빛나는 순간들이 오랫동안 기억되기를 바란다”고 말했다.박현진 기자