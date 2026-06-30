호타준족의 마지막 퍼즐 끼운 김호령...이젠 당당한 호랑이 발톱

세줄 요약 수비형 외야수 이미지 탈피, 타격 반전

시즌 11홈런·타율 0.286, 커리어 상승

FA 시장서 대형 계약 가능성 부상

이미지 확대 KIA 김호령이 28일 잠실 두산전에서 선제 좌월 투런홈런을 터뜨리고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 김호령이 28일 잠실 두산전 6회 싹쓸이 적시타를 터뜨린 뒤 1루를 향해 질주하고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 김호령이 28일 두산전에서 외야로 뜬 공을 깔끔하게 처리하고 있다. KIA 타이거즈 제공

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KIA 타이거즈 외야수 김호령이 ‘호타준족’의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 이제는 팀 공격의 한 축을 맡으며 호랑이의 단단한 발톱 구실을 톡톡히 하고 있다.2015년 KIA에 입단한 김호령에게는 늘 ‘수비형’이란 수식어가 따라붙었다. 수비 범위가 넓고 타구 포착 능력도 뛰어나 수비 능력 하나 만큼은 국내 최정상급이라는 평가를 받았다. 주루 능력도 뛰어나 활용도가 높았다. 데뷔 시즌에 103경기, 이듬해 124경기에 출전했고 2017년에도 98경기에 나서며 자신의 가치를 증명했다. 그런데 군 복무를 마치고 돌아온 2020년부터 시나브로 입지가 줄어들기 시작했다. 그의 발목을 잡은 것은 결국 빈약한 타력이었다.2024년엔 단 64경기에 출전했고 타율은 0.136에 그쳤다. 김호령은 바닥을 쳤지만 그 해 KIA는 한국시리즈 정상을 밟았다. 축제 분위기 속에서도 웃을 수 없었던 김호령은 절치부심하며 2015시즌을 준비했다. 주전 자리를 되찾았고 타율 0.283으로 커리어하이를 찍었다. 장타력도 부쩍 향상돼 2루타 26개, 3루타 3개를 때려냈다. 그러나 홈런까지 넘볼 정도의 파워는 아니었다.그랬던 김호령이 이제는 홈런포를 펑펑 쏴올리며 타선에 무게감을 더하고 있다. 지난 14일 두산 베어스, 16일 LG 트윈스와의 홈경기에서 2연속 경기 홈런을 터뜨렸고 28일 두산전에서는 드넓은 잠실구장의 담장을 넘기는 선제 투런홈런을 날렸다. 이날은 시즌 11번째 홈런을 포함해 3안타를 폭발하며 무려 5타점을 쓸어담았다. 자신의 한 경기 최다 타점이다.2016년 8개가 최다였던 홈런은 반환점을 돌기도 전에 10개를 넘어섰다. 만년 똑딱이의 눈부신 반전이다. 29일까지 타율 0.286을 기록했으니 최근의 기세를 죽 이어간다면 데뷔 이후 처음으로 3할 타율에 20홈런도 달성할 수 있는 페이스다. 김호령은 처음으로 한 시즌 10홈런을 때린 뒤 “믿어지지 않는다”고 했다. 이제는 “이왕 이렇게 됐으니 20개 이상 쳐보고 싶다”고 말한다.두 시즌 연거푸 업그레이드가 되고 있으니 ‘반짝’ 활약이라고 하기는 어렵다. ‘공-수-주’가 다 되는 외야수로 발돋움했다고 보는 게 맞다. 삼박자를 모두 갖춘 외야수는 프리에이전트(FA) 시장에서도 귀한 존재다. 시즌 종료 후 FA 자격을 얻는 김호령이 3할-20홈런이라는 성적표를 제출한다면 시장에서도 ‘태풍의 눈’이 될 수 있다. 시즌을 앞두고 박해민은 LG와 4년 65억원의 조건에 두 번째 FA계약을 맺었고 최원준도 4년 최대 48억원에 kt 위즈 유니폼을 입었다. 김호령이 박해민-최원준에 이어 호타준족 외야수로 FA 대박을 터뜨릴 가능성은 충분하다.박현진 기자